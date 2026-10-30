Свят

Бруталната екзекуция на един кмет, която продължава да преследва града му

Карлос Алберто Мансо си спечели репутацията на кмет, водещ кръстоносен поход срещу картелите, и бе трън в очите на престъпниците и политическите брокери на власт. Но година по-късно, поръчковото му убийство хвърля сянка върху регион, отдавна преследван от насилие

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 октомври 2026, 13:01
Бруталната екзекуция на един кмет, която продължава да преследва града му
Член на Националната гвардия на Мексико стои до плакат на убития кмет на Уруапан Карлос Мансо   
Източник: БТА/AP

Т ри бронирани автомобила и два военни камиона, пълни с въоръжени бодигардове, превозват кмета Гресия Кирос по улиците на Уруапан - мексиканския град, където нейният партньор беше застрелян по време на празненствата за Деня на мъртвите преди близо година.

Карлос Алберто Мансо си спечели репутацията на кмет, водещ кръстоносен поход срещу картелите, и бе трън в очите на престъпниците и политическите брокери на власт. Но година по-късно, въпреки че Кирос го наследи на поста и обеща да продължи борбата му, поръчковото убийство хвърля сянка върху регион, отдавна преследван от насилие.

„Никой не може да запълни неговата празнота. Изключително много се притеснявам, че ако утре нещо се случи с мен, какво ще правят (децата ми) без баща и майка?“, каза Кирос, която е ескортирана денонощно от 60 федерално назначени бодигардове.

Мансо беше сред най-малко 13-те кметове, убити в Мексико през двете години, откакто мексиканският президент Клаудия Шейнбаум пое поста, според изчисления на Асошиейтед Прес, базирани на официални доклади. За сравнение, 23 действащи кметове са били убити по време на шестгодишния мандат на предишната администрация, според организации на гражданското общество, пише агенция Асошиейтед прес (AP).

Убийствата представляват предизвикателство за Шейнбаум, тъй като администрацията на Тръмп оказва натиск върху нейното правителство да предприеме твърди мерки срещу картелите и да изкорени корупцията в местните власти.

„Борим се, за да изчистим тази мръсотия, която ни убива всички“

Политическото насилие отдавна е част от конфликта с картелите в Мексико, но то рядко засяга най-високите етажи на властта. Вместо това картелите вземат под прицел местните лидери, като или ги корумпират, или убиват онези, които стоят на пътя им. Подобни убийства често заглушават гласовете, които заплашват или пречат на печалбите на картелите, каза Мигел Меса, изследовател в разследващата организация Narcopoliticos.

В Уруапан, на 250 мили (400 км) западно от Мексико Сити, убийството на Мансо пося страх и несигурност в неговото опозиционно народно движение „Сомбреро“, където той се превърна от лидер в мъченик. Последствията подхраниха горчива политическа борба, която раздели централния мексикански щат Мичоакан отново относно това кой стои зад смъртта му. В същото време градът беше белязан от скорошен изблик на насилие, като някои критикуват Кирос, че не е успяла да продължи борбата на своя партньор срещу престъпността.

„Те не просто убиха кмета, те убиха човека, който водеше тази борба срещу картелите, един символичен лидер“, каза Меса.

Онези, които бяха близки до Мансо, отдавна се страхуваха, че кампанията му срещу престъпните групировки неизбежно ще завърши точно така, както и стана: с куршум в гърдите му.

В Мичоакан, където картелите често имат повече влияние от правителството, Мансо спечели политическа известност с това, че пое борбата срещу картелите в свои ръце и също така открито предизвика управляващата партия в Мексико, „Морена“, чак до седмицата на смъртта си.

Той често бе критикуван за твърди тактики, които станаха толкова централни за имиджа му на кмет, колкото и бялото сомбреро, винаги кацнало на главата му. Това включваше публично инструктиране на полицията да използва смъртоносна сила срещу престъпници, съпротивляващи се на арест или атакуващи цивилни. Той лично ръководеше патрули, обиски и арести, призоваваше родителите да съобщават за престъпната дейност на децата си и публикуваше сблъсъци с престъпници в социалните си мрежи.

„Борим се, за да изчистим тази мръсотия, която ни убива всички“, каза Мансо в едно видео.

Публично убийство отключва политически разкол

Публичното убийство на Мансо на препълнения главен площад на града, обсипан с цветя от турта, шокира страната в ден, в който много престъпни групировки тихо оставят оръжията си, докато семействата почитат своите мъртви.

Това също така отключи политическа вражда, белязана от съперничещи си фракции, хвърлящи обвинения една към друга за използване на смъртта на Мансо с цел политическа печалба преди местните избори.

Федералните и щатските власти обвиниха за убийството един от най-мощните картели в Мексико, Картел Нова генерация Халиско (CJNG) - една от повече от 20-те престъпни групировки, обявени за чуждестранни терористични организации от администрацията на Тръмп. Кирос обвини за смъртта му щатски служители от партията на Шейнбаум, които отдавна са в конфликт с Мансо и нейното политическо движение, както и с престъпните групировки.

Докато Кирос подготвяше града за Деня на мъртвите тази седмица, тя каза, че е преследвана от спомена за Мансо, който педантично подготвяше миналогодишното празненство.

„Всичко се върна при мен като обратно броене на това, което се случи през онази последна седмица, в която той беше жив. Той вложи тялото и душата си в това“, каза тя.

Властите са задържали 34 души във връзка с убийството на Мансо, тъй като щатските прокурори описаха сложен заговор, който според тях се е разпрострял и до вътрешния кръг на Мансо.

Сред задържаните са седем от бодигардовете на кмета, които са били с него, когато е бил нападнат, членове на неговото правителство, обвинени в изтичане на информация за движенията му, и собственият кръстник на Мансо, който е обвинен в подпомагане на планирането на убийството му, според прокурорите.

В четвъртък прокурорите обявиха задържането на настоящия секретар по социалните въпроси на града по обвинения във възпрепятстване на правосъдието. Те казаха, че тя е свързана с двама заподозрени членове на CJNG, арестувани за убийството на Мансо.

Самата Кирос също попадна под наблюдение, тъй като отказа да предаде мобилния телефон на Мансо на прокурорите. Братът на Мансо, член на „Морена“ в щатското правителство, който сега е в конфликт с Кирос, я обвини в защита на някои от задържаните след убийството.

„Не мога да я обвиня директно. Но реалността е, че тя прикри много от отговорните за убийството на бащата на децата си. Тя не беше прозрачна по време на разследването“, каза Хуан Мансо.

Кирос отрече обвиненията и каза, че семейството ѝ е било „предадено“ от най-близките им хора. „Клеветите срещу нас, прибягването до мръсни тактики и ниски удари никога не са ни спирали и никога няма да ни спрат“, каза тя пред членове на политическото си движение.

„Не можем да позволим насилието да се превърне в новото ни нормално“

Тъй като политическият разкол се задълбочи, Уруапан претърпя скок на насилието през последните седмици.

Точно през уикенда маскиран мъж на мотоциклет застреля две жени, работещи на щанд за такос, убивайки едната. В същия ден местните медии съобщиха, че полицията е открила двама мъже, един от които е починал, в нива с авокадо с тежки изгаряния и следи от изтезания. Щатските власти заявиха, че са документирали 17 убийства, осем наранявания с огнестрелно оръжие, четири атаки срещу бизнеси и домове и поредица от обири през октомври.

Насилието накара Кирос да поиска помощ от правителството на Шейнбаум. „Не можем да позволим насилието да се превърне в новото ни нормално. Уруапан заслужава да живее в мир“, написа тя в неделя в X. 

Във вторник щатските власти изпратиха 200 служители на реда, за да засилят сигурността в града.

Някои жители, включително собственикът на магазин Давид Васкес, казаха, че изнудванията от местните мафии са се увеличили откакто Мансо беше убит, което е принудило семейството му временно да затвори бизнеса си.

Той изрази негодувание, гледайки флотилията от щатски бодигардове, ескортиращи Кирос, казвайки, че „те охраняват само нея и семейството ѝ“. Други казаха, че не са били засегнати от насилието и вярват, че Кирос прави каквото може въз основа на травмата.

Междувременно присъствието на Мансо все още тегне над Уруапан. Плакати и бюстове, отдаващи му почит, украсяват площада, където той беше убит. Гробът му, отворен за обществеността, е покрит с цветя, хранителни приношения и бели сомбрера.

„Нито една крачка назад“, гласи надписът на надгробната плоча.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: AP    
Мексико картели политическо насилие организирана престъпност Уруапан убийство корупция Карлос Алберто Мансо Гресия Кирос Мичоакан
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