Година след трагедията в Несебър: Атракционите по морето работят по старите правила

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В се още реално няма нови правила за контрол на водните атракциони по родното Черноморие, въпреки че преди почти година 8-годишно дете загина, падайки от парасейлинг на Южния плаж в Несебър.

Джетове, банани и парашути, теглени от лодка, са сред едни от най-предпочитаните забавления на плажа. Новите правила за водните атракциони все още не действат реално.

Въпреки че Народното събрание прие промени в закона в края на месец януари, различните институции работят все още по изготвянето на наредбите, които ще регламентират начина, по който ще се извършват проверките. Затова новият сезон ще премине по старите правила, а реално проверки по новите ще бъдат извършвани едва след края му, съобщава NOVA.

Всеки желаещ да се повози на воден атракцион първо трябва да премине инструктаж. Група украински туристи, пожелали да се повозят на банан, теглен от лодка, попълват и декларация. А безопасността е грижа и на стопаните.

„Проверяваме всички жилетки – дали са добре, коланите на съответния атракцион дали са в изрядност и тогава стартира атракционът“, обясни Димитър Найденов.

И наемащите джет попълват декларация за сигурност. За тях важат сериозни ограничения, за да не пострадат къпещите се в морето.

След инцидента през август месец миналата година, когато дете падна от парашут теглен от моторна лодка и загина, бяха приети нови правила за контрол на водните атракциони.

Иван Рочков, който е управител на водни атракциони в Слънчев бряг обясни, че трагедията се е случила заради износено оборудване, което е абсолютно недопустимо – що се отнася до атракциони, на които се качват хора на 100-150 метра височина. И уверява, че в неговите водни бази всички колани и оборудването се проверява обстойно всеки месец, а всеки ден се проверяват от капитаните.

Важна промяна в Наредбата е изискването за квалификация на капитаните на лодки, които трябва да имат завършен специализиран курс. Отделно всеки капитан на лодка за парасейлинг, според новата наредба трябва да е завършил курс по първа долекарска помощ. Нови правила ще има и при джетовете.