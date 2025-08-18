България

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър

Обновена преди 1 час / 18 август 2025, 14:52
8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за трагедията е скъсано въже, съобщава NOVA.

Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено и от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала. Семейството е от Разлог.

По случая са задържани трима души за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство.

Детето е паднало от голяма височина в морето. Реанимирано е на място, но без успех, коментира трагедията и концесионерът на плажа Кирил Спасов. 

Спасов посочи, че вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите. Детето е било заедно с майка си. 

От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето, каза Кирил Спасов. 

Източник: NOVA/ Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
