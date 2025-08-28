Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

П о делото за загиналото в морето край Несебър осемгодишно дете Апелативният съд в Бургас потвърди постоянния арест отговорника за атракциона Петко Стефанов и моряка Камен Тенев, както и паричната гаранция в размер на пет хиляди лева, наложена на капитана на лодката Христо Раев. Определението на съда е окончателно

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг дете в Несебър представи днес прокуратурата. По време на заседанието на съда към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна осемгодишния Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти в кулоарите на съда капитанът на лодката Христо Раев – един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от пет хиляди лева с определение на Окръжен съд – Бургас.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите. Раев каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

“Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката“, каза той.

На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, и морякът Камен Тенев, които обжалваха постоянния си арест и искат по-лека мярка. Самият Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоя за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка.