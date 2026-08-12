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Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги

12 август 2026, 16:01
Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги
Източник: NOVA

В новия епизод на подкаст NOVA LAB ГРИЖА пред Даниела Пехливанова сяда ръководителят на детското урологично отделение в болница "Вита". Д-р Емил Атанасов разгърна обширна и често пренебрегвана тема – детската урология, повдигайки завесата над страховете, табутата и необходимостта от информираност, които обграждат здравето на най-малките.

"Няма родител, който да е подготвен да чуе, че нещо с детето му не е наред," отбелязва д-р Атанасов, подчертавайки първоначалния шок, особено когато става дума за толкова интимна област. Лекарят подчертава, че повечето вродени урологични аномалии, свързани с бъбреци, гениталии и уретери, са лечими и коригируеми, но стига да бъдат открити навреме и да няма засегната функция на орган. Затова и добрата новина е, че страховете на родителите често идват от незнание. Точно затова симптомите не бива да се пренебрегват, или тълкуват грешно.

Източник: NOVA
  • Профилактика и ранна диагностика: Ключът към решението

Въпросът за профилактиката е от ключово значение. Д-р Атанасов обяснява, че макар да съществува национална програма за детски профилактични прегледи на 6-ия месец, детската урология не е така застъпена. Препоръката му е бебетата да посетят детски уролог след първата годинка. Тази възраст е важна, тъй като често срещани проблеми като неслезли тестиси или хидроцеле могат да израстат спонтанно дотогава. А ако ги има и тогава, лекарската намеса е неизбежна, но навреме.

Съществуват обаче симптоми, които не бива да се чакат. Сред най-спешните е торзио на тестиса (усукване), което се проявява със силна болка и изисква оперативна намеса до 6 часа, за да се спаси органът. Уроинфекциите, придружени с парене при уриниране, също изискват незабавна консултация със специалист, тъй като самолечението с боровинка може да потисне, но не и да излекува инфекцията, правейки бактериите по-устойчиви.

  • Хигиена, навици и социални фактори

Д-р Атанасов акцентира върху редица важни хигиенни навици. Не по-малко важен е и навикът за миене на ръцете – "и преди, и след пишкане". При момичетата, правилното забърсване след малка нужда е от значение за предотвратяване на уроинфекции. Също така, гладенето на памучното бельо отвътре, дори след пране и сушене, допълнително стерилизира и предпазва от бактерии.

Честото уриниране при децата може да е симптом както на инфекция, така и на "свръхактивен пикочен мехур" – състояние, при което децата стискат и отлагат уринирането.

Лекарят съветва учителите и възпитателите в детските градини да насърчават децата да ходят до тоалетна на всеки 3 часа. Той посочва и сериозен социален проблем в училищата, където децата често отказват да ползват тоалетните заради лоша хигиена и липса на дискретност, което води до задържане на урина и влошаване на здравето. Призна, че в кабинета са идвали не един, или двама такива пациенти.

  • От притеснението за размера до репродуктивното здраве

Много родители на момченца се притесняват за размера на пениса. Д-р Атанасов успокоява, че в повечето случаи това притеснение е неоснователно и е свързано с наднормено тегло, при което мастната тъкан "скрива" пениса. Истинският микропенис е хормонален проблем и изисква намесата на детски ендокринолог.

  • Съвет към родителите

"Информирайте се. Вземайте повече от едно мнение," съветва детският уролог. Той препоръчва на родителите да използват достоверни източници като Европейската асоциация по детска урология. "Не се предоверявайте на практики, които са архаизми, които биха могли да увредят детето."

Разговорът с д-р Емил Атанасов в NOVA LAB Грижа разкрива, че здравето на децата, особено в толкова чувствителна област като урологията, изисква не само специализирани медицински познания, но и открита комуникация, информирани решения и подкрепа от цялата здравна система.

Още интересни истории може да видите в YouTube страницата на подкаста NOVA LAB на @novalabofficial.

Източник: NOVA LAB    
Детска урология Профилактика Ранна диагностика Уроинфекции Хигиенни навици Съвети за родители Торзио на тестиса Свръхактивен пикочен мехур Репродуктивно здраве Емил Атанасов
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