Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Ф ранция днес отчете недостиг от над 20 процента в капацитета за производство на ядрена енергия – рекорден дефицит, причинен от прекъсвания, свързани с околната среда, като суша, екстремна жега и нашествие на медузи, информира АФП.

Франция използва ядрена енергия за производството на около 70 процента от електроенергията си. През тази година производството на ядрена енергия в страната беше прекъснато от множество вълни на жега и суша.

Според изчисления на AФП, базирани на данни, публикувани от енергийната група EDF от 2015 г. насам, 20,4 процента от производствения капацитет е бил недостъпен.

Между 9:45 и 10:00 ч. ядреният парк на EDF отбеляза нов пик на прекъсванията поради „екологични ограничения“ или „външни екологични причини“ – както по отношение на броя на реакторите, които са спрени или работят с намалена мощност, така и по отношение на загубения производствен капацитет.

Общо 13 от 57-те реактора в ядрения парк на EDF бяха засегнати. Осем реактора бяха напълно спрени, докато пет работеха с намалена мощност.

Голяма част от загубения ядрен производствен капацитет се дължеше на пълно или частично спиране на пет от шестте реактора в атомната електроцентрала „Гравлин“, след като медузи запушиха помпите, използвани за охлаждане на блоковете.

Експертите твърдят, че прекомерният риболов, замърсяването с пластмаса и затоплянето на моретата вследствие на климатичните промени са създали условия, които позволяват на медузите да се размножават.

Извън централата в Гравлин, която е най-голямата в Западна Европа, спиранията или намаляването на производството, засягащи други реактори, са свързани с екстремните жеги и сушите, които лишават централите от водата, необходима за охлаждането им.