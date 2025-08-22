България

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им

22 август 2025, 08:00
Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне
Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как младежи откраднаха метал от влаковата катастрофа в Пясъчево
Брутална жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица (ВИДЕО)
„Ей сега ще те запаля“: Обвиниха шофьора, който се вряза в детска площадка, преди това заплашил жена
Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Създават Национален борд по водите
Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

З рители са изпратили до NOVA множество снимки от свои почивки, по време на които са използвали водни атракциони. На кадрите се вижда, че отделни части от съоръженията са амортизирани.

Пред медията говори и адвокатът на един от обвинените в смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

Оставиха в ареста моряка и отговорника след трагичния инцидент с дете в Несебър

8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани (вижте във видеото).

Адв. Радиева ги е видяла.

„От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние”, каза юристът.

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни.

„Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 години. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях”, подчерта адв. Радиева.

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него.

Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.

Какво е мнението на специалистите?

Орлин Атанасов е специалист по пещерно спасяване. Той заяви, че карабинерът, който се вижда на повечето снимки, струва между 1 и 2 лв. във всяка железария.

„Няма никаква гаранция дали той ще се отвори при 5-10-20 или 100 кг. В същото време в магазинната мрежа има специални карабини, които издържат 22 килонютона (над 2200 кг бел. ред.). Те имат специални муфи, които възпрепятстват разтварянето му”, подчерта експертът. Те обаче стрували 20-30 лв.

По думите на Атанасов има осигурителни ремъци, които издържат до 2 тона. Специалистът по пещерно спасяване обясни, че сбруите, използвани за парасейлинг, които се виждат на снимките, не се затягат около краката и кръста на човека. „Те могат да бъдат нахлузени на малко дете и на човек 150 кг”, каза още експертът.

Той е категоричен, че коланите по кадрите са „изключително амортизирани”.

„Те са нон-стоп в солена вода, а 4 месеца в годината са на слънце. Това нещо задължително трябва да бъде подменено след един сезон”, твърди Орлин Атанасов. Той определи съоръженията като признак на безхаберие с цел спестяване на пари.

Източник: nova.bg    
несебър парасейлинг дете инцидент колани
