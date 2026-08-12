България

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Николай Киров Николай Киров

12 август 2026, 15:16
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Д нес беше приета управленската програма на правителството, съобщи на брифинг в Министерския съвет вицепримиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Народното събрание вече работи по законодателната програма, каза Донев. Той информира, че на дневен ред сега е Законът за държавния служител, който в изключително кратки срокове трябва да бъде приет, както и наредбата, която трябва да бъде приета, за да се отговори на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, за да се получат очакваните резултати по последното плащане.

Правителството обсъжда управленската си програма до 2030 г.

Гълъб Донев съобщи също, че в Народното събрание трябва да влезе и Кодексът на труда, както и редица други законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на парламента ще започнат да се обсъждат.

Такива са например Законът за фискалния съвет и закони, които ще поставят началото на редица реформи в администрацията и във фискалните правила, поясни вицепремиерът. 

Гълъб Донев: Държавата може да изплаща пенсии и заплати

Той увери, че работата на Народното събрание е обезпечена и изрази надежда до края на годината да бъде приет целият набор от необходими законопроекти.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Господинова    
Управленска програма Гълъб Донев Народно събрание
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