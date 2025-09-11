България

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

Новият законопроект е подложен на обществено обсъждане

11 септември 2025, 07:17
Д ържавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.

Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане.

Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.

Пред NOVA ресорният министър Гроздан Караджов коментира целите, които са си поставили с новите текстове. 

"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

