Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

Д ържавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.
Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане.
Министър Гроздан Караджов предлага: Джетове да не се дават на лица под 18 г.
Пред NOVA ресорният министър Гроздан Караджов коментира целите, които са си поставили с новите текстове.
"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности
Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск
Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени
Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)