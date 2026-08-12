Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

В одолази са извадили във вторник тялото на удавил се в язовир „Огоста“ рибар, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 от негови колеги, които дошли да хвърлят въдици в края на язовира откъм село Долно Церовене. Те забелязали въдици, телефон, джапанки, цигари и други вещи, но не видели човека.

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

След като дълго го викали и не излязъл от близките храсти, те се обадили на спешния телефон. Криминалистите веднага повикали водолази и тялото на 55-годишния мъж било намерено в близост до мястото. То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило.

Майка издирва сина си 10 дни, откриха тялото му в река Огоста

От полицията съобщиха, че това е първото удавяне в язовир „Огоста“ за годината и най-вероятно става въпрос за нещастен случай – подхлъзване или внезапно прилошаване по време на риболов. В предишни години е имало и други подобни случаи в язовир „Огоста“. Тече досъдебно производство.