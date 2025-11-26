Жена, осакатена от инцидент с влак, спечели $82 млн. обезщетение

Ж ена, която загуби ръка и крак, след като припадна и падна пред влак в Ню Йорк, осъди метрото да ѝ плати близо 82 млн. долара обезщетение заради проявена небрежност, предаде New York Post.

През 2016 г. Луиза Янсен Харгер Да Силва от Бразилия била на перона с приятеля си, когато припаднала и паднала на релсите на улица „Атлантик“, а приближаващ влак я прегазил. Почти десетилетие по-късно, журито застана на нейна страна, като установи, че нюйоркското метро не е взело сериозно проблема с хора, падащи на релсите.

Според иска на жената, метрото е имало 15 години данни, показващи, че "е почти неизбежно невинни хора, като ищца, да паднат на релсите, ако органите не предприемат стъпки за инсталиране на устройства за безопасност на ръба на перона."

Един от адвокатите на ищца, Дейвид Рот, каза: „Невъзможността да се действа пред известен, предотвратим риск е определението за небрежност.“

Нюйоркското метро обжалва случая и заяви, че "не е съгласно с присъдата", каза представителят Тим Минтън. Миналата година друг мъж, който загуби ръка и крак, след като падна под въздействието на алкохол на релсите и беше ударен от влак, първоначално получи впечатляващите 90 милиона долара от жури, които бяха намалени от съдия през юни на малко под 40 милиона долара.

По време на процеса, вътрешни документи на метрото разкриха, че корпорация е предложила инсталация на рекламни предпазни платформи безплатно още през 2011 г. „Няколко от тези компании, най-големите в света, представиха подробни планове, показващи, че могат да преодолеят всички инженерни предизвикателства и да инсталират система за предпазни врати на платформите“, каза още един от адвокатите на Да Силва, Боб Генис.

Въпреки това, между тогава и момента, когато Да Силва претърпяла инцидента си, не е било проведено по-нататъшно проучване на платформените бариери и метрото „се е отказало“ от безплатното предложение, добави Генис.

Инцидентите с влакове нарастват, като 241 души са били ударени от влакове през 2023 година, според данни на нюйоркското метро, публикувани от THE CITY.