България

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

11 февруари 2026, 19:35
Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца
Източник: БТА

З аради инцидент след неправомерно пресичане на жп линията между гарите Бели извор и Враца е нарушен графикът на влаковете в района, съобщиха от Българските държавни железници (БДЖ).

От полицията посочиха пред БТА, че при инцидента, който е станал около 15:30 часа, е загинал 55-годишен човек. 

Намериха мъртъв мъж на жп релси в София, движението на влакове е нарушено

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра в участъка Бойчиновци – Враца. Пътническият влак №20112 (Монтана 15:50 - София Север 20:07) също се отменя в участъка Бели извор - Враца. Пътниците ще бъдат превозени с автобус. Бързият влак Видин – София Север се движи с 96 минути закъснение. Отменят се и пътническите влакове по направлението Ямбол – Пловдив в участъка Белозем – Пловдив. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

Влак блъсна човек между гарите Владая и Горна баня

През януари вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов разпореди спешно ограждане на жп линията, минаваща през Враца, след като през декември 2025 г. 16-годишен ученик загина, ударен от влак, докато пресича жп линията в района на надлеза на КАТ.

Източник: БТА, Мая Ценова    
Железопътен инцидент Враца БДЖ
Последвайте ни
ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Манипулирани ли са записите от хижа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>МОН с разкрития за училище - връзка със случая &quot;Петрохан&quot;</p>

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

МОН: Училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 4 часа

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

България Преди 4 часа

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Свят Преди 4 часа

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Свят Преди 4 часа

Това е осми медал за страната ни от Зимни олимпийски игри в историята

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 5 часа

Почти три десетилетия след трагичната им смърт историята им продължава да вълнува, да разделя мнения и да напомня колко разрушителна може да бъде славата, когато се намеси в най-интимното

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

България Преди 5 часа

Качеството на фалшификатите е изключително високо

<p>Йотова върна изборните промени: Лимитът от 20 секции е &bdquo;препятствие от процедурно естество&ldquo;</p>

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

България Преди 5 часа

Президентът наложи вето върху ограниченията за броя на изборните секции извън Европейския съюз, определяйки ги като дискриминационна бариера пред правото на глас

<p>Орбан взриви ЕС: Планът за Украйна е обявяване на война срещу Унгария</p>

Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Свят Преди 5 часа

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Свят Преди 5 часа

Мотивът за действията на задържания се разследва

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Свят Преди 5 часа

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Свят Преди 5 часа

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Свят Преди 6 часа

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

България Преди 6 часа

Почетният знак е най-високото отличие на МВнР

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 6 часа

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 6 часа

За последните 5 години инфлацията в над 40%

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

На 16 и с ботокс: Историята на edna тийнейджърка за „превантивна красота“

Edna.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Веласкес: Бяхме по-добри, разликата в бюджетите с Лудогорец е много голяма

Gong.bg

"Беззъбата" атака проваля Левски срещу големите отбори (статистика)

Gong.bg

Земетресение край Хасково

Nova.bg

Заради случая „Петрохан”: Образувано е дело срещу бивш висш държавник

Nova.bg