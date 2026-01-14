Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Н ай-малко 22-ма души загинаха в Тайланд днес, след като кран падна върху влак и го извади от релсите в североизточната част на страната, предаде Франс прес. На този етап е постъпила информация за около 80 ранени, уточни местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Властите отбелязаха, че под развалините вероятно има още тела.

Влакът, потеглил от столицата Банкок за североизточната провинция Убон Ратчатани, е дерайлирал, след като строителен кран се е стоварил върху един от вагоните му, обясняват от полицията.

BREAKING: Tragic accident in Thailand: At least 22 dead and 55 injured after a high-speed rail construction crane collapsed onto Train No. 21 traveling from Bangkok to Ubon Ratchathani, between Nong Nam Khuean and Si Khio stations. There were 190 passengers on board. pic.twitter.com/OBrvp7M6WS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 14, 2026

Трагедията се е разиграла днес в окръг Сикхио в провинция Након Ратчасима, на 230 километра североизточно от столицата Банкок.

Кранът е работил по високоскоростна линия, когато е паднал върху минаващия в това време влак. По време на дерайлирането в композицията за кратко е избухнал пожар.

Местният жител Митр Интрпаня, който е бил на мястото на инцидента, каза пред агенция AFP, че е чул силен шум, последван от две експлозии. „Когато отидох да видя какво се е случило, открих крана, поставен върху пътнически влак с три вагона. Металът от крана сякаш удари средата на втория вагон, разрязвайки го наполовина“, каза 54-годишният мъж пред AFP.

Министърът на транспорта на Тайланд разпореди разследване на инцидента, който се случва след серия други фатални инциденти, приписани на сериозни пропуски в безопасността, съобщава Би Би Си (BBC).

През март миналата година над 100 души загинаха, когато строяща се кула се срути по време на земетресение, при което никоя друга сграда в Банкок не падна.

Около 150 души са загинали през последните седем години при множество инциденти по проект за подобряване на пътищата от Банкок до южната част на страната.

Смъртоносните строителни инциденти не са рядкост в Тайланд, отчасти поради лошо прилагане на стандартите и разпоредбите.

През 2023 г. товарен влак се сблъска с пикап, пресичащ железопътни линии в източната част на страната, убивайки осем души и ранявайки четирима други. Миналата година строителен обект на висок етаж в Банкок се срути след земетресение, убивайки над 100 души и привличайки вниманието към дългогодишни недостатъци в сектора.

Според проучване на Фонда за обезщетение на работниците от 2022 г., над 4500 работници са били убити или ранени при строителни инциденти през предходната година.