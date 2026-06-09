Урсула фон дер Лайен предложи нови санкции срещу Русия

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Комисията предлага разширяване на икономическите санкции и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу украинската страна.

Зеленски разкри: САЩ подготвят нов план за мир в Украйна

По думите на Фон дер Лайен се предвижда разширяване на списъка за забрана на обслужването на кораби от т. нар. руски сенчест флот, налагане на ограничения срещу летища и пристанища, свързани с опитите за заобикаляне на европейските санкции за търговия с руски петрол, както и забрана за продажба на Русия на кораби за пренос на втечнен газ.

Комисията предлага още 30 руски банки, както и финансови дружества в други страни, свързани със сделки с криптовалути, да бъдат добавени в санкционните списъци на ЕС. Предвидени са също ограничения за продажбата на метали, използвани в руското военно производство, както и на дронове, системи за заглушаване на радиочестотния спектър и автомобилни части.

Все по-голямо бреме за Русия: Украинските удари в дълбочина

Фон дер Лайен съобщи, че в следващите дни предстои началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС.

За одобряването на предложенията за нови санкции срещу Русия е необходима единодушна подкрепа от държавите от Съюза.