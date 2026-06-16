Великобритания повдигна обвинение на капитан на танкер от „сенчестия флот“ на Русия и подготвя нов пакет санкции

Б ританската прокуратура повдигна обвинение срещу капитана на танкер, свързан с така наречения „сенчест флот“ на Русия, по подозрение в заобикаляне на международните санкции. Случаят е свързан със задържан кораб, прехванат при операция на британски командоси в Ламанша.

Паралелно с това правителството на Обединеното кралство обяви, че подготвя нов пакет санкции, насочен към корабите и финансовите структури, които според Лондон подпомагат руската икономика и военни усилия в контекста на войната в Украйна.

Очаква се детайлите по новите ограничителни мерки да бъдат представени след срещата на британския премиер Киър Стармър с лидерите на страните от Г-7 във Франция.

Обвинение срещу капитан на танкер, свързан със санкциониран флот

Британската Национална агенция за борба с престъпността (National Crime Agency) съобщи, цитирана от „Ройтерс“, че 38-годишният капитан Аджай Пант, индийски гражданин, е обвинен в „пряко или непряко снабдяване или доставка с кораб на санкционирани петролни продукти от Русия за трета страна“.

Пант трябва да се яви по-късно днес пред Магистратския съд в Саутхемптън, съобщават властите. В същото време останалите 24 членове на екипажа на танкера остават на борда на плавателния съд. Те са граждани на Индия и Грузия.

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Операция в Ламанша и задържането на танкера

Според информацията, британски командоси са провели операция в Ламанша в неделя, при която са се качили на борда на танкера „Смиртос“. Корабът плава под флага на Камерун и е включен в санкционния списък на Обединеното кралство от юли миналата година.

След задържането танкерът е бил закотвен край бреговете на графство Дорсет, в югозападната част на Англия.

От началото на руската инвазия в Украйна Лондон е включил в санкционните си списъци почти 600 кораба, за които се смята, че са част от т.нар. руски „сенчест флот“, използван за заобикаляне на ограниченията върху износа на петрол.

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Лондон подготвя нови санкции срещу „сенчестия флот“

Британското правителство съобщи, че възнамерява да обяви нови санкции, насочени както към корабите от „сенчестия флот“, така и към финансови мрежи, които подпомагат заобикалянето на западните ограничения.

Мерките ще бъдат представени след срещата на премиера Киър Стармър с останалите лидери от Г-7 във Франция. Очаква се санкциите да засегнат и плавателни съдове, превозващи руски втечнен природен газ.

Според британските власти новият пакет има за цел да ограничи възможностите на Москва да финансира военните си действия чрез алтернативни търговски и финансови канали.

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Международен контекст и ескалация на санкционния натиск

Действията на Лондон идват на фона на продължаващото разширяване на санкционния режим срещу Русия след началото на войната в Украйна. Обединеното кралство засилва мерките срещу морския транспорт, който според западни анализи играе ключова роля в заобикалянето на ограниченията върху износа на петрол.

Случаят с танкера „Смиртос“ се превръща в първи известен пример за директно задържане на санкциониран кораб от руския „сенчест флот“ от британски военни сили, което допълнително изостря напрежението около контрола върху морските доставки.