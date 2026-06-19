Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

От утре издават заповеди за бутане на незаконни постройки в Баба Алино

Идва ли голямата жега? Температурите скачат до 35° след гръмотевиците в петък

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“, проверяват десетки съмнителни документи

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

С емейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новото си жилище, след като Общината се самосезира по случая и предостави социален дом.

Детето страда от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания, а историята му стана известна след серия репортажи, показали условията, в които живеят Ани, майка ѝ и баба ѝ.

Новото жилище е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, но за семейството то е сбъдната мечта.

„Уникален е. Толкова е голям. Когато се ремонтира, ще е уникално“, каза Ани, след като прекрачи прага на новия си дом.

Най-голямата радост за момичето е собствената баня и възможността да живее при нормални условия.

12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна

„Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня. Нищо друго не искам“, сподели тя.

Ани разказа и как досега семейството се е справяло без баня и топла вода.

„На кофи. Взимаме бързовар, топлим вода. След това вземам хладка вода и с една каничка се поливам“, каза момичето.

Новият дом разполага с помещение, което ще бъде нейната стая.

„Точно има голям прозорец, откъдето ще мога да гледам. Това ми е било мечта, да имам голям прозорец“, каза още Ани.

Помощ за преместването и ремонта обеща екипът на „SOS разтребители“, който ще съдейства за пренасянето на мебелите и багажа на семейството, както и за необходимите ремонтни дейности в жилището.

„Заедно с моите колеги от отряда SOS разтребители ще направим и каквото е нужно като ремонт, така че да ви бъде удобно за живот“, беше обещано на семейството.

Бабата на Ани заяви, че няма значение колко време ще отнеме обзавеждането и подготовката на жилището.

„Нямам претенции кога, само да стане. Толкова съм чакала двадесет години, един-два месеца за мен са нищо“, каза тя.

Самата Ани вече си представя бъдещето в новия дом.

„И ще имаме даже и диван. Представям си Коледа как ще празнуваме тук и другите празници, и рождения ми ден на 25 август“, сподели момичето.

Семейството благодари на всички дарители, които чрез фондация „Открито сърце“ са събрали 15 хиляди евро. Средствата ще бъдат използвани за изследвания и медицински процедури. Това се посочва в репортажа на Ивомира Пехливанова по NOVA.

До дни трябва да стане ясно дали Ани ще бъде включена в списъка на чакащите за сърдечна трансплантация, която според лекарите е крайно необходима за състоянието ѝ.