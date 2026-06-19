Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

С емейството на 12-годишната Ани от Варна получи ключовете за новото си жилище, след като Общината се самосезира по случая и предостави социален дом.
Детето страда от тежка сърдечна недостатъчност и множество хронични заболявания, а историята му стана известна след серия репортажи, показали условията, в които живеят Ани, майка ѝ и баба ѝ.
Новото жилище е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, но за семейството то е сбъдната мечта.
„Уникален е. Толкова е голям. Когато се ремонтира, ще е уникално“, каза Ани, след като прекрачи прага на новия си дом.
Най-голямата радост за момичето е собствената баня и възможността да живее при нормални условия.
12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна
„Да имам хубава квартира, да имам и хубава баня. Нищо друго не искам“, сподели тя.
Ани разказа и как досега семейството се е справяло без баня и топла вода.
„На кофи. Взимаме бързовар, топлим вода. След това вземам хладка вода и с една каничка се поливам“, каза момичето.
Новият дом разполага с помещение, което ще бъде нейната стая.
„Точно има голям прозорец, откъдето ще мога да гледам. Това ми е било мечта, да имам голям прозорец“, каза още Ани.
Помощ за преместването и ремонта обеща екипът на „SOS разтребители“, който ще съдейства за пренасянето на мебелите и багажа на семейството, както и за необходимите ремонтни дейности в жилището.
„Заедно с моите колеги от отряда SOS разтребители ще направим и каквото е нужно като ремонт, така че да ви бъде удобно за живот“, беше обещано на семейството.
Бабата на Ани заяви, че няма значение колко време ще отнеме обзавеждането и подготовката на жилището.
„Нямам претенции кога, само да стане. Толкова съм чакала двадесет години, един-два месеца за мен са нищо“, каза тя.
Самата Ани вече си представя бъдещето в новия дом.
„И ще имаме даже и диван. Представям си Коледа как ще празнуваме тук и другите празници, и рождения ми ден на 25 август“, сподели момичето.
Семейството благодари на всички дарители, които чрез фондация „Открито сърце“ са събрали 15 хиляди евро. Средствата ще бъдат използвани за изследвания и медицински процедури. Това се посочва в репортажа на Ивомира Пехливанова по NOVA.
До дни трябва да стане ясно дали Ани ще бъде включена в списъка на чакащите за сърдечна трансплантация, която според лекарите е крайно необходима за състоянието ѝ.