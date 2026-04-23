Свят

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Решението ще позволи на Европейската комисия да започне изплащанията възможно най-скоро през второто тримесечие на 2026 г.

Обновена преди 1 час / 23 април 2026, 15:14
Източник: БТА/АР

Е вропейският съюз официално одобри отпускането на заем в размер на 90 млрд. евро за Украйна, както и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, след като държавите членки постигнаха единодушно съгласие, предава The Guardian

Решението беше потвърдено от кипърското председателство на Съвета на ЕС, което съобщи, че писмената процедура по приемането на мерките е приключила успешно.

Финансовият министър на Кипър Макис Керавнос заяви, че така необходимите средства за Украйна ще започнат да се отпускат "възможно най-скоро".

Украйна очаква първия транш от деблокирания заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро в края на май или в началото на юни, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Това ще подсили нашата армия", каза Зеленски пред репортери в конферентен разговор в приложението УотсАп.

Зеленски каза снощи, че деблокирането на заема за Киев е правилен знак в настоящата ситуация.

Очаква се новият пакет санкции да засили натиска върху Русия на фона на продължаващия конфликт, докато финансовата помощ цели да подкрепи икономическата стабилност на Украйна.

Решението ще позволи на Европейската комисия да започне изплащанията възможно най-скоро през второто тримесечие на 2026 г. Това се посочва на официалната интернет страница на Европейската комисия.

Заемът ще помогне за покриване на най-спешните бюджетни нужди на страната и за укрепване на отбранителния ѝ индустриален капацитет през 2026 и 2027 г., в рамките на строг и условен механизъм. Финансирането ще бъде обвързано със строги изисквания към Украйна, включително спазване на върховенството на закона и борба с корупцията.

Министърът на финансите на Република Кипър Макис Керавнос заяви:

"Днес Съветът одобри последния елемент, необходим за отпускането на заема от 90 милиарда евро за Украйна. Кипърското председателство работи неуморно, за да гарантира, че всички елементи на заема са налице. Изплащанията ще започнат възможно най-скоро, като ще осигурят жизненоважна подкрепа за най-належащите бюджетни нужди на Украйна. Европейският съюз остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна."

Измененията в регламента на ЕС за многогодишната финансова рамка, приети днес, потвърждават, че заемът за Украйна ще бъде финансиран чрез заеми на ЕС на капиталовите пазари и ще бъде обезпечен от бюджетния капацитет на Съюза. Предвижда се заемът да бъде изплатен чрез репарации, дължими от Русия към Украйна.

Съветът вече прие на 24 февруари регламента за създаване на самия заем, както и регламент, позволяващ средствата да се насочват чрез Механизма за Украйна, инструмента на ЕС за стабилна и предвидима финансова подкрепа за страната. Регламентът за подкрепящия заем беше приет по процедура на засилено сътрудничество с участието на 24 държави членки.

  • Изпълнение на заема

Финансирането ще бъде насочено към укрепване на европейската и украинската отбранителна индустрия и ще бъде предоставено в две основни направления:

  1. 30 милиарда евро за макроикономическа подкрепа на Украйна чрез макрофинансова помощ или Механизма за Украйна. Средствата ще се използват за най-спешните бюджетни нужди на страната.
  2. 60 милиарда евро за укрепване на отбранителния индустриален капацитет на Украйна, включително за закупуване на отбранителни продукти. Финансирането ще осигури достъп до отбранителни изделия от индустриите в Украйна, ЕС, държавите от ЕИП и ЕАСТ, както и други трети държави при определени условия и споразумения с ЕС.

Предвидени са и целеви дерогации, ако военните нужди на Украйна изискват спешна доставка на отбранителни продукти, които не са налични в посочените държави.

Средствата ще бъдат отпускани в съответствие с нуждите на Украйна, определени чрез собствена финансова стратегия на страната.

След положителната оценка на тази стратегия, Европейската комисия на 1 април 2026 г. представи предложение за изпълнително решение на Съвета, с което се одобрява финансирането и се активира предоставянето на средствата.

С днешното изпълнително решение се предвижда 45 милиарда евро да бъдат достъпни за Украйна през 2026 г., разпределени както следва:

  1. 8,35 милиарда евро чрез макрофинансова помощ
  2. 8,35 милиарда евро чрез Механизма за Украйна
  3. 28,3 милиарда евро за подкрепа на отбранителния индустриален капацитет на страната

Решението беше прието с подкрепата на всички 24 държави членки, участващи в процедурата на засилено сътрудничество.

Припомняме, че лидерите на ЕС решиха още през декември миналата година съвместно да заемат средствата и да ги предоставят на Украйна като заем за финансиране на отбраната ѝ срещу Русия през тази и следващата година, като за гаранция се използват замразени руски активи, така че в крайна сметка Москва да понесе финансовата тежест.

  • Kак ще бъдат предоставени парите? 

ЕС ще предостави безлихвени заеми за периода 2026 - 2027 г., финансирани чрез заеми на капиталовите пазари, гарантирани от т.нар. "бюджетен капацитет" на ЕС, разликата между максималните вноски, които ЕС може да изисква от страните членки, и реалните разходи по бюджета.

Унгария, Словакия и Чехия, чиито правителства се смятат за по-близки до Москва, са получили изключения и няма да участват в съвместното финансиране.

  • Възвръщане на средствата 

Не се очаква Украйна да върне парите от собствени средства. Главницата ще бъде изплатена едва когато Русия плати репарации след края на войната.

Около 210 милиарда евро руски активи на централната банка са замразени в ЕС и те могат да послужат като източник за бъдещо възстановяване на средствата.

Схемата е създадена така, че да използва замразените руски средства в полза на Украйна, без те да бъдат директно конфискувани, нещо, което беше счетено за юридически рисково.

  • За какво ще се използват парите? 

Заемът от 90 милиарда евро трябва да покрие около две трети от нуждите на Украйна за следващите две години, оценени на общо 135 милиарда евро.

  1. 45 милиарда евро през 2026 г.
  2. 45 милиарда евро през 2027 г.

От тях всяка година:

  1. 28 милиарда евро ще бъдат за военни нужди
  • 17 милиарда евро за общи бюджетни разходи

Брюксел очаква и други развити държави, подкрепящи Украйна, да осигурят остатъка от финансирането, което вече е обещано за 2026 г.

  • Какви бяха препятствията? 

Идеята за съвместно европейско заемане първоначално изглеждаше трудна, тъй като изискваше единодушие и срещна съпротивата на Виктор Орбан, пише Reuters.

Унгария, Словакия и Чехия се съгласиха да не блокират схемата, след като беше гарантирано, че тя няма да има финансов ефект върху тях.

По-късно Унгария блокира заемите, след като прекрати получаването на руски петрол по тръбопровода "Дружба" през територията на Украйна. Киев твърди, че прекъсването е резултат от руски удар.

Перспективите за размразяване на заема се подобриха, след като Орбан загуби изборите на 12 април, а новият премиер Петер Мадяр заяви, че няма да се противопоставя на изплащанията. Освен това тръбопроводът "Дружба" е бил ремонтиран от украинска страна и се очаква възобновяване на доставките на петрол.

Източник: The Guardian, БТА    
Европейски съюз Украйна Заем Санкции Русия Финансова помощ Икономическа стабилност 90 млрд. евро Кипърско председателство Конфликт
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

