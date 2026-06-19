Свят

Как приключи кризата с хантавирус на кораба „Хондиус“? Карантината е отменена за почти всички пътници

Здравните власти отчитат стабилна ситуация и липса на нови заразени

19 юни 2026, 09:44
Как приключи кризата с хантавирус на кораба „Хондиус“? Карантината е отменена за почти всички пътници
Източник: БТА

П очти всички пътници и членове на екипажа на круизния кораб, засегнат от тежко огнище на хантавирус, които трябваше да се поставят под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, заяви днес ръководителят на СЗО, цитиран от Франс Прес.

Регистрирани са 12 потвърдени случая и 1 вероятен случай, свързани с кораба „Хондиус“, включително 3 смъртни случая, при епидемичен взрив, който предизвика международна здравна тревога.

Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius

Корабът под нидерландски флаг беше отплавал от Ушуая, Аржентина, на 1 април, като спря на изолирани острови в Южния Атлантик, преди да се насочи към Кабо Верде, а след това към Тенерифе, на испанските Канарски острови, където останалите пътници бяха евакуирани.

Полярният експедиционен круизен кораб акостира на 18 май в пристанището на Ротердам, Нидерландия, най-голямото пристанище в Европа, с намален екипаж, принуден да остане под карантина няколко седмици.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

„Почти всички пътници и членове на екипажа на „Хондиус“, които бяха поставени под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, включително чуждите граждани“, написа в „Екс“ Тедрос Аданом Гебрейесус, генералният директор на Световната здравна организация.

Той уточни, че „без нови случаи и без регистрирани смъртни случаи от 2 май насам ситуацията остава стабилна“.

  • Какво представлява хантавирусът?

Хантавирусите са род вируси от семейство Hantaviridae, които се пренасят от гризачи и могат да причинят сериозни заболявания при хората. Те представляват група от обвити РНК вируси, които циркулират естествено сред специфични видове дребни бозайници, предимно полски мишки, плъхове и земеровки. Инфекцията при хората обикновено настъпва при вдишване на аерозолизирани частици от екскременти, урина или слюнка на заразени гризачи, което прави хантавирусните заболявания зоонози.

Историята на съвременната медицина регистрира хантавирусите като обект на задълбочено проучване след 1950-те години, когато по време на Корейската война стотици войници от силите на ООН се разболяват от мистериозна болест с бъбречна недостатъчност. Вирусът, наречен „Хантаан“, е изолиран през 1978 г. от Хо Трайн Лий, като името му произлиза от река Хантаан в Южна Корея. През 1993 г. в САЩ е идентифициран нов щам, предизвикващ остър респираторен дистрес синдром, което разширява разбирането за клиничната картина на тези патогени.

Клиничните прояви на хантавирусната инфекция се разделят на две основни групи в зависимост от географския регион и серотипа на вируса. Старият свят (Европа и Азия) е по-често свързан с хеморагична треска с бъбречен синдром, характеризираща се с висока температура, болки в тялото, хипотония и бъбречни усложнения. Новият свят (Северна и Южна Америка) е свързан с хантавирусен кардио-пулмонален синдром – състояние, при което вирусът предизвиква тежък белодробен оток и дихателна недостатъчност, често с висока смъртност.

Важен аспект от биологията на хантавирусите е, че те не предизвикват видимо заболяване при своите естествени гостоприемници – гризачите. Хората са „случайни“ гостоприемници и вирусът не се предава директно от човек на човек, с изключение на редки случаи, свързани с конкретни щамове (като вируса на Андес). Няма специфична антивирусна терапия или широко достъпна ваксина за повечето видове хантавируси. Лечението е предимно поддържащо, съсредоточено върху управлението на симптомите, интензивни грижи за дихателната и бъбречната функция.

Превенцията остава най-ефективният метод за борба с тези вируси. Тя включва мерки за ограничаване на контакта с гризачи чрез хигиенизация на помещенията, контрол на популациите от вредители и избягване на места, където могат да се натрупат прах или отпадъци, замърсени с екскременти. Поради потенциално фаталния изход при някои форми на заболяването, хантавирусите се разглеждат като важен обект на общественото здравеопазване и глобалното епидемиологично наблюдение.

От лукс до изолация - хроника на хантавируса на борда на MV Hondius
27 снимки
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Хондиус хантавирус круизен кораб карантина СЗО Нидерландия епидемия здравеопазване Ротердам пътници
Последвайте ни

По темата

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Измамите с автомобили стават все по-чести, ето поредната

Измамите с автомобили стават все по-чести, ето поредната

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

България Преди 13 минути

Проектът за 60 апартамента предизвика жалби и проверки заради съмнения за застрояване в крайречна зона

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

България Преди 44 минути

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

България Преди 56 минути

Ученикът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите и от двете проби са отрицателни

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

България Преди 57 минути

Пратили го да пази 81 СУ в жк „Младост“, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

Свят Преди 1 час

Европейски и дипломатически мисии осъдиха атаката срещу автомобили пред българското посолство в Северна Македония и призоваха виновните да бъдат подведени под отговорност

Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Любопитно Преди 1 час

Последователите на Тим Пейн в Инстаграм скочиха от 5000 на 5.4 милиона, надхвърляйки населението на собствената му държава

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

България Преди 1 час

Решението беше взето на срещата на върха в Брюксел, а европейските лидери обещаха още мерки срещу руската военна икономика и приходите от енергийния сектор

<p>Културен феномен: Фирми затварят заради GTA VI</p>

Безпрецедентен културен феномен: Фирми затварят в деня на дебюта на играта GTA VI

Технологии Преди 1 час

Най-дългоочакваната видеоигра от повече от десетилетие е на прага на официалния си дебют и това ще повлияе на глобалния бизнес. Причината - десетки милиони хора по света искат да я играят веднага и ще си вземат отпуска в деня на пускането ѝ

Нерендра Моди и Доналд Тръмп на срещата на Г-7 във Франция

„Като ангел и убиец – най-красивият мъж“: Тръмп засипа с похвали Нерендра Моди

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Нарендра Моди „най-красивия мъж“ и му обеща подкрепата си, докато е на поста, в знак на затопляне на отношенията между САЩ и Индия броени дни след гибелта на индийски моряци при американски военни удари в Оманския залив

<p>Ормузкият проток се съживява:&nbsp;Кога петролът отново ще &quot;потече&quot; свободно през пролива?</p>

Ормузкият проток се съживява: Корабите се завръщат в най-важния петролен коридор

Свят Преди 1 час

През водния път преминава близо една пета от световния износ на суров петрол

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Любопитно Преди 1 час

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

България Преди 1 час

Според Цончо Ганев изтегленият заем за близо 8 млрд. лева е тревожен сигнал за състоянието на публичните финанси

Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026

Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026

Свят Преди 1 час

Сериозно изглеждащата контузия на Исмаел Коне разплака селекционера на Канада Джеси Марш и засенчи първата в историята им победа на финали на Световно първенство, след като разгромиха останалия с девет души тим на Катар с 6:0

Поредна руска масирана атака срещу Украйна: Загинали и ранени в Сумска и Харковска област

Поредна руска масирана атака срещу Украйна: Загинали и ранени в Сумска и Харковска област

Свят Преди 1 час

Москва атакува с бомби, дронове и ракети североизточната част на страната, а сред пострадалите има и деца

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

ЦАХАЛ обяви, че операцията ще продължи заради нарушения на примирието, докато преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта бяха отложени

,

Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е загинал

Свят Преди 2 часа

Според твърденията дъбът е давал подслон на Робин Худ - легендарен разбойник от 13-и век, който е крадял от богатите и е давал на бедните, и се укривал в Шеруудската гора, когато е бил преследван от шерифа на Нотингам

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Матю Макконъхи и Уди Харелсън търсят истината дали са братя

Edna.bg

5 малки сутрешни навика, които ще променят целия ти ден (без да ставаш в 5:00 ч.)

Edna.bg

Пламен Андреев има нов отбор

Gong.bg

Селекционерът на Испания с информация за здравословното състояние на Ламин Ямал

Gong.bg

Хвърлена в дупка със счупен гръбнак: Българка беше убита от мъжа си в Гърция, осъдиха го за телесна повреда

Nova.bg

Дори след споразумение: Ще отнеме месеци преди петролът отново да "потече" през Ормузкия проток

Nova.bg