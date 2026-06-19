Как приключи кризата с хантавирус на кораба „Хондиус“? Карантината е отменена за почти всички пътници

П очти всички пътници и членове на екипажа на круизния кораб, засегнат от тежко огнище на хантавирус, които трябваше да се поставят под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, заяви днес ръководителят на СЗО, цитиран от Франс Прес.

Регистрирани са 12 потвърдени случая и 1 вероятен случай, свързани с кораба „Хондиус“, включително 3 смъртни случая, при епидемичен взрив, който предизвика международна здравна тревога.

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Корабът под нидерландски флаг беше отплавал от Ушуая, Аржентина, на 1 април, като спря на изолирани острови в Южния Атлантик, преди да се насочи към Кабо Верде, а след това към Тенерифе, на испанските Канарски острови, където останалите пътници бяха евакуирани.

Полярният експедиционен круизен кораб акостира на 18 май в пристанището на Ротердам, Нидерландия, най-голямото пристанище в Европа, с намален екипаж, принуден да остане под карантина няколко седмици.

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„Почти всички пътници и членове на екипажа на „Хондиус“, които бяха поставени под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, включително чуждите граждани“, написа в „Екс“ Тедрос Аданом Гебрейесус, генералният директор на Световната здравна организация.

Той уточни, че „без нови случаи и без регистрирани смъртни случаи от 2 май насам ситуацията остава стабилна“.

A passenger from the hantavirus-stricken cruise ship has said she is being held in quarantine away from her home against her will and despite the recommendations of a medical review by the CDC. https://t.co/ZtdbIW4IWS — The Washington Post (@washingtonpost) June 16, 2026

Какво представлява хантавирусът?

Хантавирусите са род вируси от семейство Hantaviridae, които се пренасят от гризачи и могат да причинят сериозни заболявания при хората. Те представляват група от обвити РНК вируси, които циркулират естествено сред специфични видове дребни бозайници, предимно полски мишки, плъхове и земеровки. Инфекцията при хората обикновено настъпва при вдишване на аерозолизирани частици от екскременти, урина или слюнка на заразени гризачи, което прави хантавирусните заболявания зоонози.

Историята на съвременната медицина регистрира хантавирусите като обект на задълбочено проучване след 1950-те години, когато по време на Корейската война стотици войници от силите на ООН се разболяват от мистериозна болест с бъбречна недостатъчност. Вирусът, наречен „Хантаан“, е изолиран през 1978 г. от Хо Трайн Лий, като името му произлиза от река Хантаан в Южна Корея. През 1993 г. в САЩ е идентифициран нов щам, предизвикващ остър респираторен дистрес синдром, което разширява разбирането за клиничната картина на тези патогени.

Клиничните прояви на хантавирусната инфекция се разделят на две основни групи в зависимост от географския регион и серотипа на вируса. Старият свят (Европа и Азия) е по-често свързан с хеморагична треска с бъбречен синдром, характеризираща се с висока температура, болки в тялото, хипотония и бъбречни усложнения. Новият свят (Северна и Южна Америка) е свързан с хантавирусен кардио-пулмонален синдром – състояние, при което вирусът предизвиква тежък белодробен оток и дихателна недостатъчност, често с висока смъртност.

Важен аспект от биологията на хантавирусите е, че те не предизвикват видимо заболяване при своите естествени гостоприемници – гризачите. Хората са „случайни“ гостоприемници и вирусът не се предава директно от човек на човек, с изключение на редки случаи, свързани с конкретни щамове (като вируса на Андес). Няма специфична антивирусна терапия или широко достъпна ваксина за повечето видове хантавируси. Лечението е предимно поддържащо, съсредоточено върху управлението на симптомите, интензивни грижи за дихателната и бъбречната функция.

Превенцията остава най-ефективният метод за борба с тези вируси. Тя включва мерки за ограничаване на контакта с гризачи чрез хигиенизация на помещенията, контрол на популациите от вредители и избягване на места, където могат да се натрупат прах или отпадъци, замърсени с екскременти. Поради потенциално фаталния изход при някои форми на заболяването, хантавирусите се разглеждат като важен обект на общественото здравеопазване и глобалното епидемиологично наблюдение.