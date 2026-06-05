ЕС подготвя санкции срещу четири китайски компании заради Русия

Е вропейският съюз подготвя нов пакет санкции, който може да включи четири китайски компании, обвинени в подкрепа на руската война срещу Украйна, показват вътрешни документи, прегледани от POLITICO.
Дипломатическата служба на ЕС настоява за налагане на санкции на четири китайски фирми, за които твърди, че подпомагат военните усилия на Русия срещу Украйна. Според документи от 3 юни компаниите вероятно ще бъдат включени в следващия санкционен пакет на блока, който трябва да бъде одобрен на срещата на външните министри на ЕС през следващата седмица.
Европейски представители описват въпросните дружества като участници в подпомагането на руския „сенчест флот“, доставчици на химикали за руската армия и на компоненти, използвани от Москва за производството на ударни дронове.
Предложението е включено в документ с дата 21 май и е част от така наречения „минипакет“, който според двама европейски служители трябва да бъде приет по време на срещата на външните министри в Люксембург на 15 юни.
Този пакет съдържа основно индивидуални санкции, докато Европейският съюз подготвя по-мащабния 21-ви санкционен пакет, очакван по-късно през лятото, който ще включва по-широк секторен подход. Всички санкции трябва да бъдат одобрени единодушно от 27-те държави членки.
ЕС подготвя нов пакет от санкции срещу Русия
Освен четирите китайски компании, документът предвижда санкции срещу и други организации, обвинени в подпомагане на руския морски транспорт и продажбите на енергийни ресурси:
- пет компании, базирани в Обединените арабски емирства;
- три компании, базирани в Турция;
- една компания, базирана в Азербайджан.
Предлага се също включването в санкционния списък на дъщерни дружества на руската компания „Лукойл“, както и на десетки физически лица и фирми, определени като поддръжници на руската военна машина.
Според европейски представители тези мерки са част от т.нар. „плаващ подход“, при който към списъците се добавят или премахват субекти в зависимост от това как Русия адаптира методите си за заобикаляне на ограниченията. В документа се посочва, че имената на компаниите не са били публикувани.
Ходът крие риск от допълнително изостряне на отношенията между Брюксел и Пекин в момент, когато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитва да убеди европейските столици да подкрепят по-строги мерки срещу субсидирания китайски внос.
ЕС вече включи китайски компании в предишни санкционни пакети, а новите предложения показват, че Брюксел продължава да преследва структурите, подпомагащи Русия, въпреки предупрежденията на Пекин за „последици“ във връзка с 20-ия пакет санкции.
Очакваше се напрежението да стане видимо още във вторник, когато европейският комисар по търговията Марош Шефчович проведе среща с китайския търговски представител Ли Чънган в кулоарите на министерската среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж. Информацията беше потвърдена от говорителя на Европейската комисия Олоф Гил.
"Натискът върху агресора трябва да бъде засилван постоянно"
Междувременно държавите членки все още обсъждат съдържанието на 21-вия пакет санкции. Едно от основните предложения е запазването на сегашния таван на цените за покупка на руски петрол, който изтича през юли. Без подновяване на мярката таванът автоматично ще се повиши заедно с ръста на световните енергийни цени.
Няколко държави настояват сегашното ограничение да остане в сила, за да бъде лишена Москва от допълнителни приходи.
Група от скандинавски и балтийски страни настоява за по-твърди мерки срещу руските енергийни гиганти, включително Лукойл, Газпром, Новатек и Роснефт, както и за прекратяване на всички договори с руската ядрена индустрия.
От Европейската комисия отказаха да коментират конкретни елементи от предстоящия пакет. Институцията подчерта, че целта, както и при предишните кръгове санкции, е да се увеличи икономическият натиск върху Москва, включително чрез „нови мерки за противодействие на заобикалянето на санкциите“.
Потокът от китайски компоненти към руското производство на дронове остава едно от основните пропуски в западните санкции. По-малки и по-слабо известни китайски доставчици продължават да изпращат изделия с двойна употреба, двигатели, батерии, микрочипове и оптични кабели, използвани при производството на ударни дронове от типа „Шахед“, като някои от тях дори открито рекламират продуктите си с препратки към приложения в безпилотната авиация.
Ролята на Китай като опора на руската военна икономика се е увеличила, тъй като други канали за доставки постепенно са били затворени. Според данните над 90 процента от санкционираните технологии, които Русия успява да придобие в момента, преминават през Китай, спрямо около 80 процента година по-рано. Това се случва въпреки нежеланието на много европейски правителства да налагат по-сурови наказателни мерки срещу китайски компании от опасения за икономически ответни действия от страна на Пекин.