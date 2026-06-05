ЕС подготвя санкции срещу четири китайски компании заради Русия

Е вропейският съюз подготвя нов пакет санкции, който може да включи четири китайски компании, обвинени в подкрепа на руската война срещу Украйна, показват вътрешни документи, прегледани от POLITICO .

Дипломатическата служба на ЕС настоява за налагане на санкции на четири китайски фирми, за които твърди, че подпомагат военните усилия на Русия срещу Украйна. Според документи от 3 юни компаниите вероятно ще бъдат включени в следващия санкционен пакет на блока, който трябва да бъде одобрен на срещата на външните министри на ЕС през следващата седмица.

Европейски представители описват въпросните дружества като участници в подпомагането на руския „сенчест флот“, доставчици на химикали за руската армия и на компоненти, използвани от Москва за производството на ударни дронове.

Предложението е включено в документ с дата 21 май и е част от така наречения „минипакет“, който според двама европейски служители трябва да бъде приет по време на срещата на външните министри в Люксембург на 15 юни.

Този пакет съдържа основно индивидуални санкции, докато Европейският съюз подготвя по-мащабния 21-ви санкционен пакет, очакван по-късно през лятото, който ще включва по-широк секторен подход. Всички санкции трябва да бъдат одобрени единодушно от 27-те държави членки.

ЕС подготвя нов пакет от санкции срещу Русия

Освен четирите китайски компании, документът предвижда санкции срещу и други организации, обвинени в подпомагане на руския морски транспорт и продажбите на енергийни ресурси:

пет компании, базирани в Обединените арабски емирства; три компании, базирани в Турция; една компания, базирана в Азербайджан.

Източник: БТА/AP

Предлага се също включването в санкционния списък на дъщерни дружества на руската компания „Лукойл“, както и на десетки физически лица и фирми, определени като поддръжници на руската военна машина.

Според европейски представители тези мерки са част от т.нар. „плаващ подход“, при който към списъците се добавят или премахват субекти в зависимост от това как Русия адаптира методите си за заобикаляне на ограниченията. В документа се посочва, че имената на компаниите не са били публикувани.

Ходът крие риск от допълнително изостряне на отношенията между Брюксел и Пекин в момент, когато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитва да убеди европейските столици да подкрепят по-строги мерки срещу субсидирания китайски внос.

ЕС вече включи китайски компании в предишни санкционни пакети, а новите предложения показват, че Брюксел продължава да преследва структурите, подпомагащи Русия, въпреки предупрежденията на Пекин за „последици“ във връзка с 20-ия пакет санкции.

Очакваше се напрежението да стане видимо още във вторник, когато европейският комисар по търговията Марош Шефчович проведе среща с китайския търговски представител Ли Чънган в кулоарите на министерската среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж. Информацията беше потвърдена от говорителя на Европейската комисия Олоф Гил.

"Натискът върху агресора трябва да бъде засилван постоянно"

Междувременно държавите членки все още обсъждат съдържанието на 21-вия пакет санкции. Едно от основните предложения е запазването на сегашния таван на цените за покупка на руски петрол, който изтича през юли. Без подновяване на мярката таванът автоматично ще се повиши заедно с ръста на световните енергийни цени.

Няколко държави настояват сегашното ограничение да остане в сила, за да бъде лишена Москва от допълнителни приходи.

Група от скандинавски и балтийски страни настоява за по-твърди мерки срещу руските енергийни гиганти, включително Лукойл, Газпром, Новатек и Роснефт, както и за прекратяване на всички договори с руската ядрена индустрия.

От Европейската комисия отказаха да коментират конкретни елементи от предстоящия пакет. Институцията подчерта, че целта, както и при предишните кръгове санкции, е да се увеличи икономическият натиск върху Москва, включително чрез „нови мерки за противодействие на заобикалянето на санкциите“.

Потокът от китайски компоненти към руското производство на дронове остава едно от основните пропуски в западните санкции. По-малки и по-слабо известни китайски доставчици продължават да изпращат изделия с двойна употреба, двигатели, батерии, микрочипове и оптични кабели, използвани при производството на ударни дронове от типа „Шахед“, като някои от тях дори открито рекламират продуктите си с препратки към приложения в безпилотната авиация.

Ролята на Китай като опора на руската военна икономика се е увеличила, тъй като други канали за доставки постепенно са били затворени. Според данните над 90 процента от санкционираните технологии, които Русия успява да придобие в момента, преминават през Китай, спрямо около 80 процента година по-рано. Това се случва въпреки нежеланието на много европейски правителства да налагат по-сурови наказателни мерки срещу китайски компании от опасения за икономически ответни действия от страна на Пекин.