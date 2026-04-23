Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Е С одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват мерки срещу продажбата на енергия, военнопромишления комплекс, търговията и финансовите услуги.
ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия
- Ограничаване на енергийните приходи на Русия
Въвеждат се задължителни проверки при продажбата на танкери, за да се затрудни разширяването на руския т. нар. сенчест флот. Забранява се предоставянето на услуги и поддръжката на руски танкери за втечнен природен газ и на ледоразбивачи. Предоставянето на услуги от терминали за втечнен газ на руски дружества, притежавани или контролирани от руски граждани или оператори, също подлежи на забрана, се уточнява в съобщения на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.
- Финансови услуги и криптовалути
ЕС налага забрана за трансакции на 20 руски банки и на четири финансови институции в други държави заради заобикаляне на европейските санкции или за връзка с руската система за финансови съобщения. Въвежда се пълна секторна забрана за доставчици и платформи, установени в Русия, които позволяват прехвърляне и обмен на крипто активи. Забранява се всякаква подкрепа от ЕС за развитието на цифровата рубла.
- Военна промишленост
В списъка със санкциите на ЕС са добавени 58 дружества и свързани с тях лица, участвали в разработването и производството на военни изделия. В списъка по-рано бяха включени 16 организации от Китай, Обединените арабски емирства, Узбекистан, Казахстан и Беларус, предоставили стоки с двойна употреба или оръжейни системи на Русия. На още 60 организации ще бъдат наложени по-строги ограничения за износ на стоки за технологично усъвършенстване на руската военна промишленост. Част от тези организации се намират в Китай (включително Хонконг), Турция и Обединените арабски емирства.
- Търговия
ЕС забранява износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции за Киргизстан заради високата опасност тези стоки да бъдат предадени на Русия, както и на високоефективни смазочни масла, енергийни материали, химикали, каучук, изделия от стомана.
- Други мерки
ЕС въвежда по-силни правни гаранции за защита на дружествата от ЕС от нарушения на техните права върху интелектуалната собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия при злоупотреба със съдебни решения. ЕС въвежда забрана за предоставяне на услуги за киберсигурност на Русия.