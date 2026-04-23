Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Е С одобри днес допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, които включват мерки срещу продажбата на енергия, военнопромишления комплекс, търговията и финансовите услуги.

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Ограничаване на енергийните приходи на Русия

Въвеждат се задължителни проверки при продажбата на танкери, за да се затрудни разширяването на руския т. нар. сенчест флот. Забранява се предоставянето на услуги и поддръжката на руски танкери за втечнен природен газ и на ледоразбивачи. Предоставянето на услуги от терминали за втечнен газ на руски дружества, притежавани или контролирани от руски граждани или оператори, също подлежи на забрана, се уточнява в съобщения на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.

Финансови услуги и криптовалути

ЕС налага забрана за трансакции на 20 руски банки и на четири финансови институции в други държави заради заобикаляне на европейските санкции или за връзка с руската система за финансови съобщения. Въвежда се пълна секторна забрана за доставчици и платформи, установени в Русия, които позволяват прехвърляне и обмен на крипто активи. Забранява се всякаква подкрепа от ЕС за развитието на цифровата рубла.

Военна промишленост

В списъка със санкциите на ЕС са добавени 58 дружества и свързани с тях лица, участвали в разработването и производството на военни изделия. В списъка по-рано бяха включени 16 организации от Китай, Обединените арабски емирства, Узбекистан, Казахстан и Беларус, предоставили стоки с двойна употреба или оръжейни системи на Русия. На още 60 организации ще бъдат наложени по-строги ограничения за износ на стоки за технологично усъвършенстване на руската военна промишленост. Част от тези организации се намират в Китай (включително Хонконг), Турция и Обединените арабски емирства.

Търговия

ЕС забранява износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции за Киргизстан заради високата опасност тези стоки да бъдат предадени на Русия, както и на високоефективни смазочни масла, енергийни материали, химикали, каучук, изделия от стомана.

Други мерки

ЕС въвежда по-силни правни гаранции за защита на дружествата от ЕС от нарушения на техните права върху интелектуалната собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия при злоупотреба със съдебни решения. ЕС въвежда забрана за предоставяне на услуги за киберсигурност на Русия.