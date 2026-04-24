ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Това заяви Кая Калас преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

24 април 2026, 10:47
ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия
Е вропейският съюз е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Изявлението идва само ден след като ЕС одобри 20-ия пакет санкции срещу Москва заради нашествието в Украйна, отбелязва агенцията.

"Наистина подготвяме следващия 21-ви пакет санкции", каза Калас пред журналисти преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

"Това изпраща много ясен сигнал към Русия, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме", добави Калас.

"ЕС трябва да обложи с данъци свръхпечалбите на енергийните компании, за да финансира мерките за защита на европейските физически и юридически лица от по-високите цени на енергията", посочи испанският премиер Педро Санчес, на фона на ръста на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток.

ЕС одобри новите санкции срещу Русия

Изказвайки се по време на неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър Санчес добави, че Испания също така е предложила по-голяма гъвкавост във фискалните правила за инвестиции във възобновяема енергия.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

На кого принадлежи Кримският полуостров

На кого принадлежи Кримският полуостров

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

България Преди 15 минути

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера

България Преди 41 минути

Целта е той да бъде набеден и убит обществено, коментира вътрешният министър

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната

България Преди 1 час

Общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Любопитно Преди 1 час

Високото кръвно налягане е „тих убиец“, който може да остане незабелязан с години, като постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Свят Преди 1 час

Американски сержант е обвинен в използване на секретни данни, за да спечели $400 000 от залози за залавянето на Николас Мадуро. Войникът използвал VPN и криптоборси, за да скрие печалбата си от операцията, в която самият той е участвал

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Любопитно Преди 1 час

Мелания Тръмп и Уша Ванс демонстрираха безупречен стил и силно присъствие на 113-ия обяд на Първата дама. Докато Мелания заложи на монохромна елегантност, бъдещата майка Уша Ванс очарова с флорални мотиви и топло излъчване в сърцето на Вашингтон

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Свят Преди 2 часа

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Моджтаба Хаменей

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Свят Преди 2 часа

Единият крак на аятолаха е бил опериран три пъти и се очаква поставянето на протеза, като същевременно лидерът е претърпял хирургическа интервенция и на едната си ръка

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

България Преди 2 часа

Целта - да се състави единен политически субект

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Технологии Преди 2 часа

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

България Преди 2 часа

От партията приеха решението на Живко Тодоров

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

България Преди 2 часа

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Свят Преди 3 часа

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

<p>Напрежение между САЩ и Великобритания: Тръмп с остро предупреждение</p>

Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

Свят Преди 3 часа

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

Свят Преди 3 часа

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Любопитно Преди 3 часа

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

След разпити и мълчание: Ханде Ерчел се върна с усмивка и категорично послание

Edna.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Левски дава извънредна пресконференция

Gong.bg

Локомотив и Ботев Пловдив поискаха стадионите си безвъзмездно за 20 г.

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Служебният премиер: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Nova.bg