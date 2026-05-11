ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Е вропейските външни министри приеха санкции срещу 16 лица и седем организации, отговорни за депортирането и насилственото осиновяване на украински деца в Русия, предаде ДПА.

Решението „е насочено към отговорните за систематичната незаконна депортация, насилственото преместване, насилствената асимилация, включително индоктриниране и военизирано образование, на украински непълнолетни, както и тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и във временно окупираните територии“, пише в днешното изявление.

Украйна наложи санкции на 37 руски организации и 108 физически лица

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС.

Европейската комисия твърди, че около 20 хил. украински деца са отведени в Русия или в окупираните от нея територии от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., като много от тях са били заставени да променят идентичност и гражданство и са дадени за осиновяване.

Въпреки международните усилия, едва около 2100 деца до момента са върнати.

Санкционираните организации включват групи близки до руското министерство на образованието, отговорни за „проруско индоктриниране, включително чрез патриотични събития, идеологическо образование и военизирани дейности“.

САЩ с нови санкции за замесени в насилствената депортация на деца от Украйна

Санкционираните лица „включват служители и политици от териториите, незаконно окупирани от Русия, както и различни ръководители на младежки лагери и военно-патриотични клубове и организации“, се отбелязва в изявлението.

„Те са отговорни за популяризирането на патриотично и военно образование сред младите хора чрез идеологическо индоктриниране, запознаване с руската военна култура, паравоенно обучение и участие в събития, възхваляващи руската агресия“, пише в документа.