ЕС въвежда още санкции срещу Русия

С ъветът на ЕС съобщи, че е одобрил днес разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Европейската комисия представи предложението за нови на санкции миналата седмица. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас поясни, че работата по предложението на ЕК продължава.

Всяка предприета срещу Русия мярка намалява пространството за маневри, коментира тя. Санкциите на Запада досега струват на Русия между 1 и 1,3 трилиона евро, добави Калас. Тухла по тухла разграждаме основите на руската военна икономика, обобщи Калас.

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Новите мерки ще ограничат допълнително руския военно-промишлен комплекс и енергийните приходи на Русия, хибридните заплахи и разпространението на руска държавна пропаганда в оправдание на войната, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС. Въвеждат се ограничителни мерки срещу 7 лица и 21 организации, подкрепящи руското военно производство. Засегнати са производители и доставчици на дронове и друго военно оборудване за руските въоръжени сили, включително Научно-производствено обединение "Лавочкин", основано от руската държавна корпорация за космическа дейност "Роскосмос", дружествата "Рустакт", "АСФПВ", "ИОНОС“ и китайска компания - един от най-големите производители на добавки за смазочни материали, както и изследователска фондация, създадена от руското правителство за разработване на усъвършенствани безпилотни системи за военни цели.

Приходите от продажбата на енергийни източници продължават да осигуряват спасителен пояс за затруднената руска икономика, отбелязва Съветът на ЕС. Днешните решения предвиждат включване в списъка на санкционираните на Тахир Гараев и Константин Рогач, както и на 24 организации, свързани с превоза и износа на суров петрол от Русия, включително чрез руския "сенчест". Под санкции попадат "Лукойл"-Западен Сибир и дружества в Русия, Либерия, Турция, Обединените арабски емирства, Азербайджан и Хонконг.

ЕС въведе новите санкции срещу Русия, какво включват

Заради продължаващите злонамерени действия от страна на Русия срещу ЕС и други държави, ЕС прибавя 10 лица и една организация, включително видни руски пропагандисти, участвали в манипулирането на информация и опитите за външна намеса, като Анатолий Кузичев, Кирил Федоров, Роман Антоновски и Мария Волконская - главен редактор на вестник в Крим. Те са отговорни за разпространението на дезинформация, насочена към оправдаване и насърчаване на руското военно нападение срещу Украйна, или за разпространение на враждебни и манипулативни изказвания срещу Украйна. Включена е и инфлуенсърката Александра Йост, прибавен е Георгий Шевкунов - епископ на Руската православна църква с важна роля в разпространението на руска пропаганда и дезинформация. Сред санкционираните е също Президентската фондация за културни инициативи - организация, създадена с указ на руския президент Владимир Путин.

В светлината на съвместното изявление от 16 февруари 2026 г. на Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия във връзка с отравянето на Алексей Навални през февруари 2024 г. със смъртоносния токсин епибатидин, Съветът на ЕС включва в списъка на санкционираните една организация и 15 лица, включително руски съдии и прокурори, както и служители на правоохранителните власти, Федералната служба за сигурност и лекари, за участието им в преследването, отравянето и смъртта на Навални.

Мерките са насочени и към компания, сътрудничила с Департамента по информационни технологии на град Москва в разработването на система за лицево разпознаване, предназначена за наблюдение и задържане на независими журналисти, опозиционни дейци и участници в мирните протести в подкрепа на Навални и в противопоставяне на войната срещу Украйна.

Съветът на ЕС реши да поднови ограничителните мерки заради незаконното завземане на Крим и Севастопол от Руската федерация, като ги удължи до 23 юни догодина, се допълва в съобщението.