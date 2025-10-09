Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

М естната власт в Бургас пита експерти от енергийното министерство безопасни ли са "Елените".

„В района все още трябва да се внимава много, тъй като има компрометирана инфраструктура. Снощи се чух с министъра на енергетиката, като го помолих, ако е възможно, да ни изпратят компетентни инженери от държавно предприятие „Каскади и язовири”, за да обследват района около дерето, на което е извършена корекция. Ако те могат да ни дадат някакво становище, ще бъдем благодарни”, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

След броени часове дойде и отговорът от Министерството на енергетиката.

Ведомството обяви, че изпраща свои експерти, които да обследват района.

„Нашите експерти разполагат с изключителен капацитет във връзка с водните ресурси. Чухме се с колегата Крумов от Бургас и поехме ангажимент, че още в днешния ден ще командироваме наши служители, които да отидат на място и да консултират със своята експертиза областната управа и всички органи”, каза ресорният министър Жечо Станков.

„Възложил съм тази сутрин на изпълнителния директор на Национална електрическа компания да поддържа връзка с оперативния щаб в Бургас, за да преценят колко на брой и точно какви експерти са им необходими, за да бъдат още в рамките на деня командировани”, добави Станков.

Областният управител на Бургас заяви още, че през последното денонощие има подаден само един сигнал за паднало дърво на пътя Царево – Малко Търново. То веднага е било отстранено.

В сряда полиция влезе в сградите на Община Несебър, Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас и в РИОСВ- Бургас.

Служители на МВР са влезли в сградата на Общината по разпореждане на прокуратурата, за да изземат документи, свързани с разследването за смъртта на четирите жертви в Елените. Паралелно е започнала проверка и в РДНСК-Бургас, като разследващите са изискали документи и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

След 8:30 часа собствениците на имоти са били допускани до тях.