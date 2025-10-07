След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

"Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, на местна и национална власт, за да се справим с кризите, които "заливат" страната една след друга", каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите по повод наводненията, предизвикани от обилните дъждове в страната.

Тя присъства на церемонията по връчване на наградите "Кмет на годината 2025".

По нейните думи "сега не е време за политиканстване".

Йотова допълни, че впоследствие ще се направят анализите и ще се изгради по-категорично мнение.

В петия ден след бедствието в "Елените" отново вали. Малко след 9:20 ч. отново беше задействана системата BG-ALERT с предупреждение никой да не влиза в комплекса, предаде NOVA.

Междувременно отговорът на въпроса има ли строителството в района роля в бедствието, което отне 4 човешки живота, не е ясен.

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на "Елените" (ВИДЕО)

Снощи кметът на Несебър публикува изявление. Той и главният архитект Валентин Димов заявиха, че за сметищата над вилното селища са издавани актове.

„Община Несебър е издала актове – единият за 15 000 лева, другите са по 1500 лева. След това фирмите уж не ги получават, а завеждат дела да ги обжалват”, посочи Николай Димитров.

По-късно са били отменени от съда. Иначе според Закона за устройство на територията последна дума при разрешенията за строеж има главният архитект. Той одобрява и съгласува работните проекти, като се подписва всяка страница. Във видеото Димов обяснява, че е подписал разрешението за строеж след доклад от експертен съвет.

Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

Вицепримерът Томислав Дончев също коментира темата.

"Големият проблем при бедствието в Елените е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите", подчерта той.

Според него "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".

А част от общността в Несебър продължава да търси отговори.

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър Иван Иванов заяви, че има сгради, построени върху река в "Елените".

"Има данни за съществени пропуски в "Елените". обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг във ведомството.

"Всички дейности по Подробните устройствени планове (ПУП) от 1997 до 2008 г. са извършвани от местната общинска администрация. ДНСК не може да осъществява контрол върху тях. Такъв се осъществява само от съда по жалба на засегнати лица. Одобрени са ПУП, които разрешават строителство върху речно корито. Всички сгради на територията на Елените са въведени в експлоатация. За две неща обаче липсва документация. Едното е за корекция на речното корито, върху което е построен хотел, а другото – за аквапарк. Проверките продължават, ще видим дали ДНСК ще открие документация", каза още Иванов.

"Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни. Част от тях са построени през 1970-1980 г., а други - в периода 2008-2012 г.", добави регионалният министър.