Рекорд, 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

Р екордно количество райски газ от 440 килограма – е иззето днес при специализирана полицейска операция на служители на Районното управление в Созопол. Това съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас Цветелина Рандева.

По думите ѝ това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при полицейска акция на територията на област Бургас.

Случаят е поредният в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на райски газ по Южното Черноморие през летния сезон.

Столичната полиция иззе райски газ за близо 20 млн. лева

Припомняме, че на 27 юни при полицейска акция в Созопол служители на ОД на МВР – Бургас иззеха 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин. Проверката бе извършена след полунощ в района на нощен клуб „Калисто“, където бе задържан 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. По данни на полицията стойността на иззетите флакони и балони възлиза на около 15 хил. евро, а откритият кокаин е оценен на близо 3200 евро.

На 1 юли специализирани полицейски действия по Южното Черноморие доведоха до задържането на десет души за престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно разпространение на райски газ. Образувани бяха девет преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за продажба на райски газ на непълнолетни.

В хода на операцията в курорта Слънчев бряг бяха установени лица, държащи марихуана, метамфетамин и райски газ, както и двама мъже, за които има данни, че са разпространявали райски газ. При единия са открити осем флакона и балони, а в автомобила на другия – седем кашона с флакони с различна вместимост.

На територията на община Созопол полицаите образуваха една преписка за държане на наркотични вещества и две преписки за незаконно държане на райски газ. При отделни проверки бяха иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. В единия случай бе задържан 27-годишен криминално проявен мъж от София, а при другия в автомобил бяха открити 25 флакона с райски газ. Според данните на полицията същият водач е бил проверен няколко дни по-рано в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони.

Иззеха голямо количество вейпове, райски газ и тютюн при акция на полицията в София

От ОД на МВР – Бургас подчертават, че специализираните проверки срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ ще продължат през целия летен сезон във всички курортни комплекси по Южното Черноморие, като действията ще се извършват въз основа на предварително събрана информация и при внезапни проверки.