Варненският съд ще реши за ареста на похитителя на Наталия

О кръжният съд във Варна ще гледа мярката за неотклонение на похитителя на Наталия Асен Симеонов, след като прокуратурата в града внесе искането си в съда. Мярката ще се гледа в събота от 10 ч.

До 20 години или доживотен затвор за пастрока на Наталия

Пастрокът на детето беше задържан на 23 юли, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него работят психолози.

Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото, от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество.