От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

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В идео на спортиста Валентин Петров, заснето в Пловдив, взриви социалните мрежи и за пореден път повдигна въпроса за опасната употреба на райски газ у нас. На кадрите се вижда как той спира автомобил на бул. „Източен“, чийто шофьор и спътник дишат от познатите балони директно зад волана. Ситуацията, която за щастие се размина без инцидент, е поредният тревожен сигнал за това колко подценявана е тази тенденция.

Но какво всъщност представлява диазотният оксид, какви са реалните рискове за здравето и докъде стигат законовите забрани у нас?

Какво представлява райският газ?

Райският газ (химично наименование диазотен оксид или N_2O) е безцветен газ с леко сладникав мирис и вкус. В медицината той се използва от десетилетия като анестетик и обезболяващо средство (например в стоматологията или при раждания), а в хранително-вкусовата промишленост — като сгъстител за спрейове със сметана.

През последните години обаче той придоби широка популярност сред младежите като евтина и леснодостъпна „парти дрога“. Обикновено се продава в метални капсули или малки бутилки, с които се пълнят балони, от които газът се вдишва.

Как влияе върху тялото и мозъка?

След инхалиране райският газ навлиза бързо през белите дробове в кръвта и достига до мозъка за броени секунди.

Краткосрочни ефекти:

Еуфория и неконтoролируем смях (откъдето идва и името му).

Световъртеж, замайване и нарушен баланс.

Временна загуба на координация и силно забавени реакции.

Слухови и зрителни халюцинации.

Скритите и сериозни опасности:

Основният незабавен риск при употреба е хипоксията — кислороден глад в мозъка. Когато дробовете се пълнят с диазотен оксид, той измества кислорода. Това може да доведе до припадане, задушаване или внезапна загуба на съзнание.

При честа или системна употреба газът блокира усвояването на витамин B12 в организма, което води до тежки неврологични последици:

Изтръпване и загуба на чувствителност в крайниците.

Увреждане на гръбначния мозък и трайна трудност при ходене.

Анемия, депресивни състояния и психози.

Защо е толкова опасно зад волана?

Загубата на ориентация и забавеният рефлекс, дори за 2-3 секунди, превръщат автомобила в неконтролируемо оръжие на пътя — риск както за шофьора и спътниците му, така и за всички останали пешеходци и водачи.

Забраните в България: Какво казва законът?

Законодателството около райския газ у нас претърпя сериозни промени, след като първоначалните мерки се оказаха крайно недостатъчни:

Пълна забрана за физически лица: Първоначално бе забранена продажбата само на непълнолетни, което отвори огромна вратичка. Законът бе променен и в момента е в сила абсолютна забрана за продажбата на райски газ и пълнители (включително онлайн) на всички физически лица, независимо от възрастта им.

Разрешение само за бизнеса: Продажбата е законна единствено за юридически лица с легитимна цел — за медицински нужди или в хранително-вкусовата промишленост.

Сериозни финансови санкции: Глобите за физически лица и търговци започват от 5 000 лв., а за заведения, допуснали търговия с газ, санкциите стигат до 40 000 лв. и запечатване на обекта.

Защо тогава продължаваме да го виждаме по улиците?

Въпреки че продажбата на физически лица е напълно илегална, сам по себе си райският газ все още не е включен в списъка на забранените наркотични вещества според Наказателния кодекс (както са хероинът, кокаинът или марихуаната). Това означава, че самото му притежание или употреба от пълнолетни не се води престъпление.

Освен това шофирането след употреба на райски газ е изключително трудно за санкциониране от полицията. Традиционните дрегери за алкохол и полицейските драг-тестове за наркотици не го засичат в кръвта.

Именно затова случаи като този, заснети благодарение на гражданската будност на спортиста Валентин Петров, са от ключово значение — видеозаписите и бързата реакция на обществеността за момента остават един от малкото ефективни начини за спиране на подобен опасен абсурд по българските пътища.