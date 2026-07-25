България с най-дългото майчинство на Балканите: Колко получават майките в съседните държави

България е сред европейските лидери по продължителност на майчинството - майките имат право на 410 дни отпуск с обезщетение от 90% от осигурителния доход, а след това до навършване на 2 години на детето получават фиксирано месечно обезщетение от 398,81 евро (780 лв.).

Балканските държави имат силно различаващи се модели за подкрепа на родителите - Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Словения предлагат дълги периоди с високо или пълно обезщетение, докато Гърция, Кипър и Турция залагат на по-кратки отпуски, комбинирани с допълнителни помощи.

Основният дебат в България е за размера и устойчивостта на подкрепата, а не само за продължителността ѝ - протестите „Майчинството не е милостиня“ настояват за по-високи обезщетения през втората година, ежегодна индексация и по-голяма държавна помощ за семействата на фона на демографския спад.

На фона на задълбочаващата се демографска криза и усилията за насърчаване на раждаемостта, политиките в подкрепа на родителите и условията за ползване на майчинство са сред ключовите инструменти, с които европейските държави се опитват да подкрепят семействата с деца. Темата отново привлече общественото внимание в България напоследък, като през последните седмици бяха организирани няколко протеста в София и други градове под наслов „Майчинството не е милостиня“, чиито участници настояха за по-високо обезщетение през втората година на майчинството, ежегодната му индексация и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца.

България е сред лидерите в Европа по продължителност на отпуска по майчинство. Докато в много държави майките се връщат на работа само няколко месеца след раждането, българската система предвижда финансова подкрепа до навършване на две години на детето. Майките в България имат право на 410 календарни дни отпуск поради бременност и раждане, от които 45 дни се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение в размер на 90 процента от среднодневния осигурителен доход за последните 24 месеца, ако майката има най-малко 12 месеца осигурителен стаж.

След изтичането на 410-те дни родителят има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, през който се изплаща фиксирано месечно обезщетение, което понастоящем възлиза на 398,81 евро (780 лв.).

Следва справка за условията на майчинството в останалите балкански държави:

Албания

По информация на албанската Държавна инспекция по труда и социалните услуги на бременните жени се забранява да работят 35 дни преди раждане и 42 след раждане. Ако жената носи повече от едно дете, забраната ѝ за работа преди да роди се увеличава на 60 дни.

Според данни на фондация „УейджИндикейтър“ (WageIndicator) отпускът по майчинство е с продължителност 365 дни, като включва и задължителните дни преди и след раждане.

Доходът, получаван по време на отпуск по майчинство, се определя от закона за социално осигуряване. След изтичане на 42-дневния период след раждане жената може да реши дали да се върне на работа. Съгласно закона за социалното осигуряване обезщетението по време на отпуск по майчинство не се изплаща от работодателя, а от Института за социално осигуряване. То възлиза на 80 процента от средния нетен дневен осигурителен доход в периода преди раждането и през първите 150 календарни дни след раждането и 50 процента след това.

За да има право на обезщетение за майчинство, жената трябва да е била осигурявана поне 12 месеца, като последният месец от бременността не се брои.

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Босна и Херцеговина

В Босна и Херцеговина няма единен режим на майчинството, тъй като правомощията за определянето му са разделени между Федерация Босна и Херцеговина, Република Сръбска, окръг Бръчко и кантоните във Федерацията. Като цяло отпускът по майчинство е с продължителност до една година, а работещите майки получават обезщетение, чийто размер не е еднакъв за цялата страна, а се определя от законодателството на отделните ентитети и кантони.

В повечето кантони на Федерация Босна и Херцеговина обезщетението възлиза на 100 процента от средната заплата на майката, докато в други е по-ниско. Освен месечните обезщетения, през 2026 г. Федерация Босна и Херцеговина предоставя еднократна помощ от 1000 конвертируеми марки (около 510 евро) за всяко дете, родено през годината, като заявленията се подават чрез електронната платформа ePorodilja. Наред с федералната помощ редица кантони и общини отпускат допълнителни еднократни или месечни помощи за семейства с новородени деца.

В другата съставна част на Босна и Херцеговина - Република Сръбска - работещите майки получават 100 процента от трудовото си възнаграждение по време на отпуска, като обезщетението се възстановява на работодателя от Публичния фонд за детска закрила. За безработните майки е предвидено отделно майчинско обезщетение в размер на 746 конвертируеми марки (около 381 евро) месечно.

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Гърция

В Гърция отпускът по майчинство е съчетание от отпуск по бременност и раждане, специална деветмесечна защита и допълнителни родителски права.

Правата, свързани с майчинството, се различават за работещите в частния и в държавния сектор. За наетите в частния сектор основният отпуск по бременност и раждане е 17 седмици (119 дни) – осем седмици преди и девет след раждането. В този период паричното обезщетение се изплаща от гръцкия осигурителен институт e-ЕФКА, като сред основните условия са най-малко 200 осигурителни дни през двете години преди раждането и преустановяване на работата през периода на обезщетението. При изпълнение на законовите условия общият му брутен размер по правило съответства на възнаграждението, което майката би получила, ако продължаваше да работи. След него майките могат да ползват до девет месеца специален отпуск за закрила на майчинството, за който обезщетението се изплаща от Държавната служба по заетостта (ДИПА) и е обвързано с минималната работна заплата, която е в размер на 920 евро брутно месечно.

За държавните служителки е предвиден отделен режим – пет месеца отпуск по майчинство с пълно възнаграждение, от които два месеца преди и три месеца след раждането, сочат данни на Националния регистър на административните процедури.

След завръщането на работа родителите могат да ползват и право на намалено работно време за отглеждане на детето. Освен отпуските Гърция предоставя и еднократна помощ при раждане в размер между 2400 и 3500 евро според поредността на детето, според информация на сайта на Организацията за социални помощи и солидарност ОПЕКА.

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Кипър

Право на платен отпуск по майчинство имат всички осигурени жени в Кипър. Отпускът по майчинство е определен на 22 седмици за първо и второ дете и на 26 седмици за всяко дете от трето нататък, пише в сайта на кипърското министерство на труда и социалното осигуряване. Отпускът може да започне във всяка седмица между деветата и втората преди очакваното раждане. В случай на многоплодна бременност полагаемият се отпуск по майчинство се увеличава с 4 седмици за всяко дете над едно, родено от бременността.

За периода на отпуска майката получава 72 процента от осигурителния си доход. Този процент може да нарасне на 80, 90 и 100 процента, когато в семейството има съответно едно, две или три зависими от нея лица.

Освен съответното заплащане за периода на отпуска по майчинство кипърската държава изплаща и еднократна помощ за раждане, която варира от близо 1100 евро за първо дете до 2738 евро за четвърто и следващо дете.

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Косово

Според действащото законодателство в Косово отпускът по майчинство в страната е с обща продължителност от 12 астрономически месеца, които са разделени на три отделни периода спрямо източниците на финансиране, информира в. „Коха диторе“. Първият период е с продължителност от шест месеца, като през него работодателят е длъжен да изплаща на своята служителка 70 процента от основната ѝ заплата ежемесечно. Вторият период е с продължителност от три месеца, като през него държавата изплаща на родилката ежемесечно сума, равняваща се на 50 процента от средната работна заплата за страната (понастоящем 319,50 евро). Третият период също е с продължителност от три месеца, като през него родилката има право на тримесечен неплатен отпуск по майчинство.

Според законодателството в Косово отпуск по майчинство може да се вземе до 45 дни преди очакваната дата на раждане, а при желание на родилката и с медицинска преценка този период може да бъде отложен, но не по-късно от 28 дни преди термина ѝ, отбелязва още медията.

Наред с отпуска по майчинство в Косово се осигуряват и допълнителни семейни помощи. При безработните жени през първите шест месеца след раждането се изплаща държавна помощ в размер на 325,90 евро на месец, а през следващите шест - детски надбавки в размер на 20 евро на месец. Сумата от 325,90 евро се дава като държавна помощ и на работещите жени, които излизат в отпуск по майчинство, през първите три месеца от него, като в следващите три сумата намалява до 319,50 евро на месец, след което държавата плаща детски надбавки в размер на 20 евро, докато детето навърши една година.

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Румъния

Отпускът по майчинство в Румъния има продължителност от 126 календарни дни, като този период включва два етапа: пренатален отпуск, който се отпуска до 63 преди очакваната дата на раждане, и следнатален отпуск, който продължава до 63 дни след раждането, отбелязва телевизия Щириле ПроТеВе. Задължително е използването на най-малко 42 дни от постнаталния отпуск и те не могат да бъдат намалявани или прехвърляни.

Обезщетението за майчинство възлиза на 85 процента от средния брутен доход, получен през последните шест месеца преди излизането в отпуск по майчинство. Изисква се жената да има поне един месец осигурителен или приравнен стаж през последните 12 месеца. Важно е да се знае, че това обезщетение не се плаща от работодателя, а от обществената здравна система, което означава, че правото е гарантирано, независимо от ситуацията, в която се намира работодателят, отбелязва още телевизията.

Отпускът по бащинство, който може да се използва паралелно с майчинския, е уреден отделно, като бащата може да използва отпуск от 20 работни дни за едно дете и 30 в случай на близнаци. Заплащането в този период отново се равнява на 100 процента от заплатата на бащата в периода преди излизането в отпуск по бащинство.

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Северна Македония

Платеното майчинство в Северна Македония е с продължителност 9 месеца за едно дете и 15 месеца за близнаци. За да има право на платено майчинство обаче, майката трябва да е работила и да е осигурявана на работното си място минимум 6 месеца преди началото на отпуска.

Майчинството в страната може да започне най-рано 45, но задължително поне 28 дни преди раждането. По време на отпуска, чрез Фонда за здравно осигуряване държавата покрива 100 процента от средното брутно възнаграждение на майката за последните 12 месеца. Ако тя е работила по-малко от година, се взема средната стойност за отработените месеци.

Има и задължителен минимален срок от 45 дни след раждането, в които майката няма право да се върне на работа. След като майката използва първите, задължителни 45 дни след раждането, тя може да прехвърли останалата част от майчинството на бащата, ако той също е осигурен.

Съгласно промените в Закона за закрила на детето, които влязоха в сила на 23 май 2019 г., размерът на еднократната финансова помощ за първо дете е 5000 денара (малко над 80 евро), а за второ 20 000 денара (около 321 евро). Отделно от това повечето от общините в страната предоставят допълнително еднократна помощ за новородени, която е различна за различните общини.

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Словения

Отпускът по майчинство в Словения е с възможна продължителност 105 работни дни, или една календарна година, като той започва 28 дни преди термина на майката, а задължителният период е 15 дни след раждане, се посочва на страницата на словенското правителство.

Отпускът по бащинство трае 15 календарни дни и може да бъде използван до тримесечна възраст на детето. Отпускът се удължава при раждането на близнаци с по 10 дни за всяко дете.

По време на родителския отпуск и двамата родители получават 100 процента от заплатата, която са получавали до момента на началото на отпуска. Обезщетението при майчинство няма горна граница, докато при бащинство горната граница се равнява на 2,5 пъти от последната известна средна брутна заплата в страната.

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Сърбия

Майчинството в Сърбия е уредено чрез Закона за финансова подкрепа на семейството с деца и Закона за труда. Той гарантира 365 дни платен отпуск за първо и второ дете, и до 2 години за трето и всяко следващо дете, както и еднократен родителски бонус.

Сръбската държава изплаща директни еднократни и месечни помощи в зависимост от поредността на детето. За първо дете сумата е еднократна в приблизителен размер от 4258 евро, а за второ дете общо приблизително 6260 евро, които се изплащат на 24 равни месечни вноски. За трето дете в Сърбия сумата се покачва на около 20 500 евро, която се изплаща на 120 месечни вноски за период от 10 години. Целият период на отпуск се състои от две фази, които се сливат. Отпуск за бременност и раждане започва задължително от 28 до 45 дни преди очаквания термин и трае до навършване на 3 месеца на бебето. Тази фаза може да се ползва единствено от майката. Отпускът за отглеждане на дете започва след първите 3 месеца и допълва срока до общо 1 година (за второ дете) или до 2 години (за трето дете). Тази втора фаза може да бъде прехвърлена и на бащата.

По време на целия отпуск сръбската държава изплаща 100 процента от средната заплата на майката, изчислена на база на доходите ѝ през последните 18 месеца преди започването на отпуска.

От 1 ноември 2024 г. кръгът на правоимащите беше разширен с изменения в Закона за финансова подкрепа на семейството с деца. Освен работещите и самонаетите майки право на обезщетения получиха и други категории жени с доходи преди раждането, включително безработни, земеделски производители и работещи по граждански договори. За тях обаче отпускът е 365 дни независимо от поредността на детето, докато двегодишният отпуск за трето и следващо дете се запазва за майките по трудово правоотношение.

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Турция

От началото на май 2026 г. майчинството в Турция беше увеличено. След промените периодът обхваща 24 седмици (шест месеца), от които 8 седмици (2 месеца) преди раждането и 16 седмици (4 месеца) след раждането.

Служителките могат да ползват и неплатен отпуск след завършването на шестия месец от бременността. В същото време при желание от тяхна страна могат да останат на работа до две седмици преди раждането, като за целта е необходимо разрешение от лекар.

Отново с промяната в Кодекса на труда в Турция бащинският отпуск беше увеличен от 5 на 10 дена.

Размерът на обезщетението по време на майчинството е в размер на две трети (66,66%) от среднодневния доход.

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Хърватия

В Хърватия периодът на майчинство започва най-много 45 и най-малко 28 дни преди термина на майката и продължава до навършване на шестмесечна възраст на детето. В периода от 28 дни преди раждането и 70 дни след това е задължително използването на майчинството от майката - останалият период от отпуска може да бъде използван и от бащата. В случай на преждевременно раждане отпускът по майчинство се удължава с толкова дни, с колкото е подранило и раждането.

По време на майчинството родителят, който се възползва от него, получава заплащане, равняващо се на 100 процента от заплатата, която е получавал на работното си място.

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Черна гора

В Черна гора майката има право да започне отпуск до 45 дни преди термина, като използването му е задължително 28 дни преди раждането, освен ако раждането настъпи по-рано. След раждането родителите имат право на общо 365 дни отпуск за отглеждане на детето, който може да бъде използван от майката или, при определени условия, прехвърлен на бащата.

По време на платения отпуск по майчинство родителят получава 100 процента от трудовото си възнаграждение, като обезщетението не може да бъде по-ниско от минималната работна заплата (670 евро през 2025 г.) и по-високо от два пъти средната месечна заплата в страната (2416 евро от юли 2025 г.). Разходите първоначално се изплащат от работодателя, който впоследствие получава възстановяване от държавата.

Освен обезщетенията по време на отпуска, семействата имат право и на еднократна помощ при раждане на дете, както и на други социални и детски помощи, отпускани при изпълнение на предвидените в закона условия.