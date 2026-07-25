Лекар обясни кой не трябва да се вози на влакче на ужасите в увеселителния парк

О пашката от влакчето на ужасите обикновено завършва с прилив на адреналин и интензивни емоции. Понякога обаче може да има последствия. Сериозните усложнения са рядкост, но високите G-сили и резките ускорения могат да бъдат опасни за хора с определени медицински състояния и деца. Лекарят Даниил Тринц, разказа кой трябва да избягва екстремните атракциони и как да се намалят рисковете за всички останали.

Кои атракциони се считат за най-опасни за здравето на възрастните и децата?

Най-често срещаните наранявания се случват на батути и надуваеми атракциони, сочи статистиката.

„Основните механизми за нараняване са сблъсъци с други деца, неудобни приземявания (особено на главата и врата) и контакт с твърди структурни елементи (пружини, рамки). Нестационарните надуваеми атракциони (напр. на фестивали и плажове) са особено опасни, тъй като надзорът върху тяхното състояние, закрепване и квалификация на инструктора често са минимални.“, казва Тринц Даниил Олегович, общопрактикуващ лекар.

Най-сериозните наранявания, свързани с влакчетата на ужасите, са по-малко на брой, но по-тежки:

Камшични травми на шийните прешлени и мускулно разтежение.

Компресионни фрактури на прешлените.

Сътресения.

Съдови усложнения (дисекция на каротидните и вертебралните артерии).

Индивидуалният риск от сериозни наранявания на влакчетата на ужасите е изключително нисък. Проучване показва, че в продължение на 20 години сред деца са регистрирани средно по 319 случая на нараняване на главата и врата годишно, при милиони пътувания.

Кой трябва да избягва екстремни карания?

Използването на атракциони не се препоръчва за хора със следните заболявания:

Сърдечно-съдови заболявания, като неконтролирана хипертония, аритмии, прекаран миокарден инфаркт или инсулт.

Честите мигренозни пристъпи, тъй като возенето може да действа като спусък за пристъп.

Епилепсия.

Хипермобилност на ставите. Вродената лигаментна лабилност увеличава риска от камшичен удар - остро увреждане на връзките, мускулите, сухожилията и междупрешленните дискове на шийния отдел на гръбначния стълб, причинено от внезапно, силно и бързо сгъване и разгъване на врата и сублуксации на прешлените.

Глаукома.

Скорошни травми на гръбначния стълб.

Описан е случай на инфаркт на гръбначния мозък при дете със сърповидно-клетъчна анемия.

Радикулопатия.

По време на бременност.

Могат ли влакчетата на ужасите, кулите за свободно падане и други атракциони да причинят инсулти, инфаркти или отлепване на ретината?

„Да, както научните данни, така и клиничните наблюдения потвърждават, че екстремните карания могат да предизвикат инсулт или инфаркт при уязвими групи от населението (например тези с нелекувана хипертония). Въпреки че абсолютният риск от тези събития е изключително нисък, потенциалната им тежест изисква сериозно обмисляне“, казва специалистът.

За здрав човек без хронични заболявания рискът от спонтанен инсулт или инфаркт на атракцион в увеселителния парк е незначителен и сравним с риска от активни спортове.

Возенето на влакче на ужасите трябва да се счита за допълнителен рисков фактор за отлепване на ретината при предразположени пациенти. Внезапни g-сили и вибрации могат да предизвикат остро притискане на стъкловидното тяло към ретината. При индивиди с предшестващи дегенеративни промени (напр. периферни витреохориоретинални дистрофии) или висока степен на миопия, това може да доведе до разкъсване на ретината и последващо отлепване на ретината. Доклад за случай описва двама пациенти с висока степен на миопия, които са развили остро регматогенно отлепване на ретината веднага след каране на влакче на ужасите. Авторите заключават, че карането на влакче на ужасите трябва да се счита за допълнителен рисков фактор за предразположени индивиди.

Защо децата понасят екстремни возила по-трудно и от каква възраст могат да се използват?

Понастоящем няма единна, официална препоръка от медицински асоциации, която да определя точна минимална възраст за екстремни атракциони, тъй като те трябва да се основават на инструкциите за експлоатация на атракциона и височината на детето. Повечето екстремни атракциони обаче са предназначени за възраст 12-14 години. Препоръчително е да се спазват специфичните правила на атракциона, където височината и възрастта са основните технически критерии за допускане.

Децата понасят по-трудно возенето поради своите физиологични характеристики:

До 8-10-годишна възраст шийните връзки са по-разтегливи, ставните повърхности на прешлените са по-плоски и по-наклонени, а мускулите са по-слаби, което прави шийния отдел на гръбначния стълб хипермобилен и уязвим към камшични травми. Съдовите рискове заслужават специално внимание. В литературата са описани случаи на мозъчно-съдови усложнения (дисекция на каротидна и вертебрална артерия, исхемичен инсулт, субдурални хематоми) при деца на възраст 4-13 години след каране на влакчета на ужасите. Във всички случаи децата са били здрави преди това и симптомите са се развили в рамките на 1-2 дни след карането. Това показва, че резките ускорения, забавяния и въртеливи движения на влакчетата на ужасите могат да окажат критично натоварване върху незрелите съдови структури на врата при децата.

Незрялата сърдечно-съдова система също играе роля: проучване, в което са записани ЕКГ при здрави деца на възраст 11–15 години, докато се возят на високоскоростно влакче на ужасите, разкрива значително повишаване на сърдечната честота – от средно 81 до 158 удара в минута. Въпреки че при здрави деца не е наблюдавана опасна аритмия, този вид стрес е сравним с интензивните физически упражнения и поставя значителни изисквания към сърцето.

Вестибуларна дисфункция: Координацията и балансът на децата не са напълно развити. Пренатоварването на атракциони в увеселителния парк може лесно да причини силно замаяност, гадене и повръщане. Изследванията показват, че вестибуларният и зрителен поток от информация към мозъка за контрол на стойката не достига нивата на възрастни до 15-16-годишна възраст.

Как да разберете дали трябва да посетите лекар веднага след возене?

Трябва да се съсредоточите върху следните симптоми:

притискаща болка зад гръдната кост, излъчваща се към лявата ръка, челюстта или междулопатковата област;

краткотрайна загуба на съзнание;

внезапно намаляване на зрителната острота;

двойно виждане, загуба на зрителни полета;

прогресивна болка в шийните прешлени с ограничена подвижност;

остро пулсиращо главоболие, особено придружено от нарушения на говора, зрението или слуха;

асиметрия на лицето;

нарушена чувствителност или движение на крайниците;

замаяност с гадене, продължаваща повече от два часа.

Как да намалим риска от нараняване и усложнения преди посещение на увеселителен парк?

Ако имате някакви хронични заболявания, консултирайте се с Вашия лекар.

Проучете правилата за ползване на атракцията и проверете дали те са подходящи за вашия ръст и възраст, особено ако дете планира да я използва.

Рискът от камшичен удар се увеличава при потегляне и резки движения, затова се препоръчва да притиснете здраво задната част на главата си към облегалката за глава и да стегнете врата си.

Препоръчително е последното ви хранене да е 2–2,5 часа преди карането, за да се предотврати попадането на стомашно съдържимо в дихателните пътища.

След карането е важно да следите здравето си и ако се появят някакви тревожни симптоми, незабавно се консултирайте с лекар.

Основните опасности на атракционите за възрастни и деца

Най-честите наранявания в увеселителни паркове се случват на батути: хора падат хаотично или се сблъскват един в друг. Нараняванията на влакчетата на ужасите са по-редки, но могат да бъдат по-сериозни: те включват предимно травми на гръбначния стълб, както и неврологични и съдови последици от внезапни промени в позицията по време на возене. Хората със сърдечни заболявания и децата под 16 години са особено уязвими: въртележките могат да бъдат опасни за тях. Ако планирате посещение на увеселителен парк, уверете се, че нямате противопоказания и се консултирайте с лекар, ако е необходимо. Преди да се качите, запознайте се с инструкциите за експлоатация на въртележката, а ако планирате да вземете дете на въртележка, уверете се, че въртележката е подходяща за неговия ръст и възраст. Следете здравословното си състояние след возенето и се консултирайте с лекар, ако е необходимо.

Текстът е създаден с информационна цел. При въпроси, свързани с потенциалните рискове за Вашето здраве, се обърнете към лекар.