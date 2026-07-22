България

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

След публикуването на видеото 22-годишният водач отново беше задържан, а свидетелят разказа как се е стигнало до заснемането на кадрите

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 08:59
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В алентин Петров, който засне и публикува в социалните мрежи видеото с младежите, за които се твърди, че употребяват райски газ по време на движение в Пловдив, разказа подробности за случилото се.

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Клипът, заснет в понеделник, предизвика широк обществен отзвук. След разпространението му и започналото разследване 22-годишният шофьор беше задържан. От видеото става ясно още, че той има условна присъда и само седмица по-рано е бил задържан за 72 часа.

  • „В колата имаше три балона и трима души“

Пред NOVA Петров обясни, че за първи път забелязал автомобила около 18:00 часа, докато с приятелката си се прибирали от фитнес.

„Забелязах, че вътре има три балона и трима души. Единственото, което можехме да направим, беше да се обадим на телефон 112“, разказа той.

По думите му двамата не са могли да спрат автомобила, тъй като се намирали на оживено кръстовище и подобен опит би могъл да доведе до пътнотранспортно произшествие.

„Подадохме сигнал на 112 и продължихме към вкъщи. Обяснихме какво сме видели, но в този момент нямаше как полицията да реагира незабавно, защото всички бяхме в движение“, допълни Петров.

  • Срещнали същата кола два часа по-късно

Около два часа след първата среща той и приятелката му отново забелязали същия автомобил.

Според Петров колата се движела с висока скорост – между 80 и 100 км/ч в градски условия, с включени аварийни светлини и извършвала опасни маневри между останалите автомобили.

След като обърнали посоката, двамата последвали автомобила до малка улица между жилищни блокове.

„Те видяха, че ги следваме, отбиха и започнаха да ми се молят и да се извиняват. Помислиха, че проблемът е само начинът, по който са карали, но аз вече бях видял балоните по-рано“, разказа той.

  • „Видях водача да използва райски газ“

Валентин Петров твърди, че лично е видял шофьора да употребява райски газ по време на движение.

„Първият път, когато ги видях, двете момчета отпред държаха балони в устата си. Имаше и трети човек отзад. Лично видях водача да използва балон, докато шофира“, заяви той.

По думите му е започнал да снима случващото се, за да разполага с доказателства, но в един момент е прекратил записа, за да се съсредоточи върху ситуацията.

„Когато ги помолих да отбият, първоначално започнаха да спират, но после рязко дадоха газ и избягаха между блоковете“, каза още той.

  • „Подобно поведение не трябва да остава без последствия“

Петров коментира, че не е приел извиненията на младежите, тъй като смята, че подобни действия представляват сериозен риск за останалите участници в движението.

„Ако имаш две условни присъди и продължаваш да правиш подобни неща, значи не си си научил урока. Не искам никой да страда, но когато правиш подобни неща, трябва да понесеш отговорност“, заяви той.

Той разказа и за собствен опит с райски газ в тийнейджърските си години.

„Знам как действа – не знаеш къде се намираш и не мисля, че в подобно състояние може да се кара адекватно“, каза Петров.

На обвиненията, че е публикувал видеото, за да търси популярност, той отговори, че единствената му цел е била да предотврати евентуален тежък инцидент.

„Това, което направих, не беше за лайкове или известност. Исках единствено да предотвратя нещо много по-лошо“, подчерта той.

Какво е райски газ?

Райски газ, химически известен като диазотен оксид (N₂O), е безцветен газ с леко сладникав мирис и вкус. Той е известен със своите анестетични и еуфорични свойства, поради което намира приложение както в медицината и промишлеността, така и за развлекателни цели.

Името му „райски газ“ произлиза от предизвикваните усещания за щастие и неконтролируем смях при вдишване.Газът е открит за първи път през 1772 г. от английския химик и философ Джоузеф Пристли. Скоро след това той придобива популярност във Великобритания като средство за развлечение на така наречените „партита с райски газ“.

Неговите обезболяващи свойства са забелязани от Хъмфри Дейви, но едва през 40-те години на XIX век американският зъболекар Хорас Уелс демонстрира успешното му използване като анестетик в стоматологията, поставяйки началото на неговата медицинска употреба.

В съвременната медицина и стоматология диазотният оксид се използва като слаб общ анестетик и аналгетик, най-вече за успокояване на пациенти и намаляване на тревожността преди и по време на процедури. Прилага се винаги в комбинация с кислород чрез специална маска, което гарантира безопасността на пациента. Освен в медицината, райският газ има и важни търговски приложения. Той се използва като пропелант в аерозолни флакони за бита сметана, като окислител за увеличаване на мощността на двигатели в автомобилните състезания и в производството на полупроводници.

Развлекателната употреба на райски газ обикновено включва вдишването му от балони, които се пълнят от малки метални патрони. Ефектите настъпват бързо и са краткотрайни, продължаващи обикновено не повече от няколко минути. Те включват чувство на еуфория, замаяност, дезориентация, слухови и зрителни изкривявания, и често неконтролируем смях. Именно заради бързото и кратко действие той е популярен в нощни клубове и на фестивали.

Въпреки че може да изглежда безобиден, развлекателната употреба на райски газ крие сериозни рискове за здравето. Основната опасност при вдишване е хипоксия (кислороден глад), тъй като газът измества кислорода в белите дробове. Това може да доведе до загуба на съзнание, гърчове, а в редки случаи и до трайно мозъчно увреждане или смърт.

Хроничната и интензивна злоупотреба може да доведе до дефицит на витамин B12, което причинява тежки и необратими неврологични увреждания, включително изтръпване на крайниците, загуба на равновесие и увреждане на гръбначния мозък. Поради тези рискове много държави, включително България, са въвели ограничения върху продажбата му, особено на непълнолетни лица.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

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