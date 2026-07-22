Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

Ш офьорът, заснет от културиста Валентин Петров, да вдишва райски газ зад волана, е без повдигнато обвинение към този момент, научи NOVA от свои източници в разследването.
По първоначална информация мъжът е освободен от ареста.
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На въпроси, свързани със случая от Районната прокуратура в Пловдив отговориха единствено, че продължават да събират доказателства по досъдебното производството, което се води за пътно хулиганство.
Припомняме, че прокуратурата в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама други в кола и твърди, че дишат райски газ.
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Случаят стана известен в социалните мрежи, след като културистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си.
Той обяснява, че е видял шофьора на колата да вдишва от балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.