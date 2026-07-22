България

Освободиха заснетия да вдишва райски газ зад волана

От Районната прокуратура в Пловдив продължават да събират доказателства

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 17:49
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Ш офьорът, заснет от културиста Валентин Петров, да вдишва райски газ зад волана, е без повдигнато обвинение към този момент, научи NOVA от свои източници в разследването.

По първоначална информация мъжът е освободен от ареста.

Спортист засне опасна ситуация в Пловдив: Дишал ли е шофьорът райски газ зад волана?

На въпроси, свързани със случая от Районната прокуратура в Пловдив отговориха единствено, че продължават да събират доказателства по досъдебното производството, което се води за пътно хулиганство.

Припомняме, че прокуратурата в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама други в кола и твърди, че дишат райски газ.

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Случаят стана известен в социалните мрежи, след като културистът Валентин Петров публикува кадрите в профилите си. 

Той обяснява, че е видял шофьора на колата да вдишва от балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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