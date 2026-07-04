България

Диша ли София отрова след пожара в „Люлин“? СО обяви официалните данни

Столичната община преустановява извънредните мерки. Към момента липсват и предписания за ограничение на излизанията на уязвимите групи – деца, бременни и хора с хронични белодробни заболявания

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 08:51
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А ктуалните данни за качеството на въздуха в София са изключително добри, като през последните 24 часа се наблюдава рязко подобрение на стойностите. Това съобщи инж. Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ в Столичната община, по време на извънреден брифинг.

Повод за срещата с медиите беше силното безпокойство сред столичани след мащабния пожар, който избухна в базата на фирма за преработка на отпадъци „Екобулпак“ в района на ж.к. „Люлин“.

По-чист въздух от „нормален летен ден“

По думите на инж. Маринов в момента атмосферният въздух над София е напълно чист. Парадоксално или не, измерванията показват данни, които са по-добри от тези в един съвсем обикновен летен ден, и няма никаква тенденция за влошаване.

Поради тази причина Столичната община преустановява извънредните мерки. Към момента липсват и предписания за ограничение на излизанията на уязвимите групи – деца, бременни и хора с хронични белодробни заболявания.

„Мобилната ни измервателна станция, която остава позиционирана на място в „Люлин“, показва моментни стойности, които не представляват абсолютно никакъв риск за здравето на населението. Данните са детайлно проверени, качествени и обработени“, категоричен бе Маринов.

Защо все още мирише на изгоряло?

Много граждани в западната част на София продължават да сигнализират за неприятна миризма. Властите обясняват, че това е естествена последица от окончателното потушаване на огъня. Възможно е във въздуха да се усещат остатъчни сажди, но от събота сутринта показателите се подобряват с всеки изминал час.

По отношение на притесненията за завишени количества бензен в района, инж. Маринов успокои, че концентрациите му не са били по-високи от това, което софиянци масово дишат през нормалните зимни месеци. Той поясни, че следенето на бензена е било единственият сигурен начин експертите да проследят траекторията на димния облак в реално време.

В брифинга се включи и Иван Андриянов, временно изпълняващ длъжността началник на отдел „Въздух“ към общината.

Как се стигна до инцидента?

Огненият ад в завода за третиране на отпадъци пламна на 1 юли. За щастие, инцидентът се размина без пострадали служители или граждани. От ръководството на засегнатото дружество съобщиха, че предполагаемата причина за възникването на пожара са изхвърлени батерии или дезодоранти под налягане (флакони), които неправилно са попаднали сред общия пластмасов отпадък.

Веднага след инцидента общината въведе засилено миене на улиците и постоянен мониторинг, които към днешна дата вече дават своя положителен резултат.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
Качество на въздуха София Пожар Столична община Люлин Отпадъци Марин Маринов Чист въздух Мониторинг Бензен
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