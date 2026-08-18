България

Доц. Кунчев с драстична мярка: Джипита с фалшиви ваксини да плащат лечението на децата

Почти 60% от уж ваксинираните деца в Ловеч нямат никакви антитела, докато случаите на морбили у нас застрашително растат

18 август 2026, 15:59
Доц. Кунчев с драстична мярка: Джипита с фалшиви ваксини да плащат лечението на децата
Ангел Кунчев   
Източник: БТА

Л екарите на деца, заболели от морбили, които са отчели извършена ваксинация, но децата са показали липса на антитела и срещу трите антигена във ваксината - морбили, паротит и рубеола, да заплащат стойността на лечението, както и издадените болнични листове на родителя. Това предлага в пост във Фейсбук главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Доц. Кунчев посочва, че 59,6 % от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината. "В огромния брой от случаите това означава само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил", пише той и допълва, че повече от 94% от всички случаи на морбили за тази година са отчетени в областите Враца, Ловеч и Плевен. 

Фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони да ги закупи, съхрани и осигури във всеки регион в страната, а Националната здравноосигурителна каса - да плати за прилагането им, припомня доц. Кунчев. "Всичко това отива на вятъра, защото съответното GP решава, че той може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи – и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", добавя доц. Кунчев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести в периода 10-16 август 2026 г. регистрираните случаи на морбили в страната са 530, като за същия период на 2025 г. e съобщен един случай. За периода 10-16 август е отчетен един случай на епидемичен паротит, като от началото на годината случаите на заболяването са 12, показват още данните. За същия период на предходната година не са съобщени случаи на епидемичен паротит. През отчетната седмица, както и от началото на тази година не са регистрирани случаи на рубеола. За същия период на миналата година също не са съобщени случаи на рубеола.

В България ваксинацията срещу морбили, паротит и рубеола е задължителна. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
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