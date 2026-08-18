Великият измамник на археологията: Как Хайнрих Шлиман откри Троя - и я разруши

П рез 1876 г. археологът Хайнрих Шлиман разкопава гробници в Гърция, когато попада на нещо изумително: мумия със златна маска. Той сваля маската, за да се изправи срещу сбръчканото лице отдолу. След тържествен момент той обявява тялото за легендарния цар от Троянската война. Както скоро съобщава на света: „Съзрях лицето на Агамемнон.“

Excavó para encontrar el oro troyano, pero destruyó la mítica ciudad: la historia de Heinrich Schliemann | Por Fausto Urriste https://t.co/BuONhcaj1J — Infobae América (@infobaeamerica) August 15, 2026

Историята е класическа за Шлиман. Пленителна. Живописна. И почти сигурно пълна лъжа. Шлиман наистина намира мумия и златна маска в тези гробници, но не заедно. Който и да е бил човекът под маската, той е предшествал Агамемнон и Троянската война със стотици години. И макар това да е най-известният му цитат, няма доказателства, че някога го е изричал. Той и неговите почитатели имат обезпокоителна склонност да преувеличават, романтизират и изопачават фактите в услуга на собствената си легенда. Всяка история, която звучи най-добре, се превръща в истина. Както отбелязва един биограф, той има „остро чувство за това какво иска да чуе публиката“ и ѝ дава изобилие: разкази за плячкосване, изгубени гробници и епични битки. Зигмунд Фройд понякога мечтае да изживее живота на Шлиман, а самият Индиана Джоунс е вдъхновен отчасти от германския авантюрист.

Днес Шлиман е запомнен най-вече с едно: доказването, че най-легендарният град в историята, Троя, не е плод на въображението на поета Омир, а наистина е съществувал. Въпреки това постижение, той остава изключително спорна фигура. Както казва един учен: „Може да сме благодарни на Шлиман, че заби лопатата си в Троя... Но той я разкъса на парчета, грабвайки я от земята.“ Унищожаването на останките ѝ от неговите ръце представлява втора, по-дълбока загуба за археологията.

How Heinrich Schliemann Rediscovered Troy—and Then Destroyed It | National Geographic

https://t.co/pec1XUGqlL — rogueclassicist ~ david meadows (@rogueclassicist) August 11, 2026

Легендата се превръща в мит

Според преданията, Троянската война започва около 1200 г. пр.н.е., когато принц Парис бяга от Гърция с Елена и я отвежда във великолепния град-крепост на баща си, троянския цар Приам. Онеправданият съпруг Менелай събира други воини-царе - Ахил, Одисей и брата си Агамемнон - и отплава, за да си я върне. Последва десетгодишна война, докато накрая Троя пада. Повечето хора свързват тази история с Омир и неговата „Илиада“, написана през 700 г. пр.н.е. Но всъщност Троянската война е просто фон за поемата, която започва девет години след началото на битките. Всъщност няколко от най-известните сцени - Съдът на Парис, троянският кон – никога не се появяват в „Илиада“. Те се намират в изгубени стихотворения от други бардове, наричани Епически цикъл.

По времето на Омир хората смятат троянските епоси за чиста история. Те вярват, че Троя се е намирала в днешна Западна Турция, близо до пролива Дарданели. Благоговението продължава и в класическа Гърция. Храмове се издигат там, където се твърди, че се е водила войната, а великите владетели - Ксеркс, Александър Македонски, Юлий Цезар – се отбиват, за да отдадат почит.

Но в по-късните векове се появява скептицизъм. Малко по малко старото уважение се разпада. Към 19. век повечето историци класифицират Троянската война като измислица, а археолозите не откриват подходящи руини. Заключението изглежда ясно: Омир и останалите бардове са измислили всичко.

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Неочакван изследовател

Така стоят нещата през 1822 г., когато Хайнрих Шлиман се ражда в семейство на пастор в Северна Германия. Израства с баща деспот, напуска дома на 11 години и става чирак на бакалин. По-късно влиза в международната търговия. В Амстердам се проявява един от първите му таланти: невероятната езикова дарба. През живота си той научава над дузина езици, включително арабски, руски, турски и гръцки, като научава достатъчно за броени месеци, за да води дневниците си на съответния език.

През 1846 г. заминава за Санкт Петербург, а по-късно се отправя към Калифорния по време на Златната треска, откъдето си тръгва с 2 милиона долара (около 80 милиона долара днес) под облак от обвинения в присвояване. Шлиман натрупва още по-голямо състояние със спекулации по време на Кримската война и Гражданската война в САЩ. Въпреки богатството си, той се чувства празен и започва да пътува из Европа, посещавайки лекции по гръцка археология. Привързаността му към тази област бързо прераства в мания.

Шлиман обожава легендите на Древна Гърция, почитайки Омир почти като Библията. През 1868 г. той предприема първата си археологическа обиколка. При разкопки в Итака чупи няколко погребални делви с кости, но без никакви доказателства заявява, че е открил останките на Одисей и Пенелопа.

Вдъхновен, той решава да търси Троя. За разлика от повечето учени, които практикуват теоретична археология, Шлиман се отправя към Анатолия. Първоначално проверява могилата край село Пънарбашъ, но теренът не съвпада с описанията на Омир.

Има обаче и друга възможност. Шепа учени разполагат Троя на могила на осем километра на север, наречена Хисарлък. Един от тях е Франк Калвърт – англичанин, живеещ в района, чието семейство притежава половината от могилата. Калвърт започва малки разкопки през 60-те години на 19. век, но поради финансови затруднения и липса на подкрепа от Британския музей търси партньор. Когато Шлиман посещава мястото през 1868 г., той е във възторг и приема предложението на Калвърт за съвместни разкопки.

След като урежда личния си живот – развежда се и се жени за 17-годишната гъркиня София Енгастроменос – Шлиман насочва цялото си внимание към Троя. Той бързо измества Калвърт и поема пълния контрол. Разкопките започват през април 1870 г., още преди да е получено официално разрешение от османските власти.

По някаква причина Шлиман се убеждава, че Омировата Троя се намира на самото дъно на могилата Хисарлък. Това е пагубна грешка. Днес знаем, че Хисарлък има 11 отделни слоя на заселване, обхващащи периода от 3500 г. пр.н.е. до 1350 г. сл.н.е. Омировата Троя съответства на слой VIIa, разположен далеч от дъното.

Златотърсачът

За сезона през 1872 г. Шлиман наема 120 работници с една заповед: копайте бързо. Изкопават гигантски ровове и премахват 120 000 кубически метра пръст. С тази скорост не се води никаква документация. Текстурата на слоевете, погребалните обичаи и архитектурата са пренебрегнати. Шлиман унищожава ключови пластове, воден от манталитета на златотърсач. Единственото, което има значение, е достигането до дъното.

През май 1873 г. идва големият пробив. Шлиман забелязва блясък на злато под т.нар. „Дворец на Приам“. Скривайки находката от работниците, той започва да вади предмет след предмет. По-късно той твърди, че съпругата му София е изнесла близо 9000 златни и бронзови артефакта, скрити под шала ѝ. Шлиман нарича това „Съкровището на Приам“.

За световната публика той е открил града на Омир. Но и тази история се оказва разкрасена. Находките са събирани от различни места и слоеве с месеци, а София дори не е била в страната на този ден. Калвърт е възмутен от лъжите и преувеличенията, които Шлиман разпространява в пресата.

За да подсили ефекта, Шлиман пренася съкровището контрабандно в Атина, облича София със златните диадеми и колиета – обявявайки ги за бижутата на Елена Троянска - и я фотографира. Снимката обикаля световния печат.

Учените изразяват силно съмнение, и с право: съкровището всъщност е с хиляда години по-старо от Омировата Троя. Шлиман буквално е „посолил“ мястото, за да сътвори сензация. Тъй като липсват запи записи, находките не могат да дадат точна научна информация. Неговото поведение с Приамовото съкровище е истинско археологическо престъпление.

И все пак, въпреки лъжите и разрушението, Шлиман наистина открива Троя. Аматьорът се изправя срещу цялата академична общност и доказва, че градът съществува.

Търсейки истинската Троя

През 1881 г. Шлиман дарява съкровището на германското правителство. Той умира през 1890 г. вследствие на ушна инфекция и е погребан в пищна гробница в Атина.

Днес археолозите имат много по-ясна представа за обекта. Троя от Бронзовата епоха е била мощна крепост с масивни стени. Новите изследвания показват, че градът е бил културно и политически по-близо до Хетското царство в Анатолия, отколкото до Гърция. В хетски плочки се споменава градът Вилуса (Илиос) и неговият владетел Алаксанду (Александър/Парис).

Археолозите са преразгледали и историята за падането на града. Великолепната Троя VI е била разрушена от земетресение около 1275 г. пр.н.е., докато следващият слой – Троя VIIa – носи следи от опожаряване и война. Най-вероятно Омир е обединил двата периода в един епичен разказ.

Изгубено съкровище... и намерено

Какво се случва със „Съкровището на Приам“? По време на Втората световна война германците го укриват в бетонна кула край Берлин. През 1945 г. артефактите изчезват и десетилетия наред Москва отрича да знае нещо за тях.

През 90-те години, след падането на Съветския съюз, Русия признава, че съкровището е било заграбено от трофейните бригади и се съхранява в музея „Пушкин“ в Москва. Днес Германия, Турция и наследниците на Франк Калвърт оспорват собствеността му, но златните предмети остават в Русия.