България

Откриха канцерогена бензен над "Люлин" след пожара

Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 16:34
Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Съдът остави в ареста съпругата на Краси Принца от „Калашниците“

Съдът остави в ареста съпругата на Краси Принца от „Калашниците“
Какво е бензен и защо Столична община предупреждава за него след пожара в „Люлин“?

Какво е бензен и защо Столична община предупреждава за него след пожара в „Люлин“?
„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев

„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев
Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!

Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!
Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ

Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ "Тракия": Ръководил съм футболен отбор
Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

С толичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера, 1 юли, пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки, в  район “Люлин”. След като през нощта и до 7:00 часа сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9:00 часа доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите, съобщиха от общината.

Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден.

Дишаме ли опасен въздух след огнения ад в завод за отпадъци край София?

„Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

За максимална прецизност при анализа, Столична община работи в координация с държавните институции и научната общност.

„Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си“, обясни Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“.

Голям пожар избухна близо до София

Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Той призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община. 

Неделков отправи апел към жителите на Люлин и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество. С особена важност препоръките важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания. 

„Тази грижа е особено важна за децата, бременните жени, възрастните хора  и хората с хронични заболявания. Продължаваме работа, докато ситуацията се нормализира напълно“, завърши Неделков.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
пожар София замърсяване на въздуха район Люлин
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Зеленски заплаши Русия с разплата

Зеленски заплаши Русия с разплата

Северна Македония усилено се въоръжава, купува ракети, бронирани машини, артилерийски системи

Северна Македония усилено се въоръжава, купува ракети, бронирани машини, артилерийски системи

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 16 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 1 ден
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 1 ден
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

Катастрофирал тир блокира пътя от Ямбол към ГКПП „Лесово“

България Преди 23 минути

Леките автомобили се пренасочват през град Елхово

Рекорд, 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

Рекорд, 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол

България Преди 1 час

Това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента в област Бургас

НС възложи на Сметната палата одити в АПИ, НОИ и МТСП

НС възложи на Сметната палата одити в АПИ, НОИ и МТСП

България Преди 4 часа

Предвижда се да бъде оценено и въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания

Демерджиев: 9 наказателни производства във Варна за „Баба Алино“

Демерджиев: 9 наказателни производства във Варна за „Баба Алино“

България Преди 4 часа

По време на изслушването министърът бе попитан и за случая „Петрохан“

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

Арест в Кърджали във връзка с ремонт за близо 1,3 млн. лв.

България Преди 4 часа

Възложител на поръчката е Община Кърджали

Румен Радев се срещна с командващия НАТО в Европа

Румен Радев се срещна с командващия НАТО в Европа

България Преди 4 часа

В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов

Адвокатът на Пеевски обвини ГДБОП в лъжа

Адвокатът на Пеевски обвини ГДБОП в лъжа

България Преди 6 часа

Хамид Хамид: Тази „справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител

Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг

Тръмп стана „доктор“: Публикува AI видео, в което лекува Де Ниро и Упи Голдбърг

Любопитно Преди 6 часа

Доналд Тръмп взриви социалните мрежи с поредното си причудливо видео. С помощта на изкуствен интелект той влезе в ролята на лекар, за да диагностицира най-големите си критици от Холивуд, предписвайки им молитви и... диетична кола за лечение

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Любопитно Преди 6 часа

Китайската компания UBTech представи първия в света масов ултрареалистичен андроид U1. Снабден с изкуствен интелект, еластична кожа, маникюр и глас, който усеща стрес, роботът е програмиран да обича безусловно самотните хора и да им бъде верен докрай

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс възстановява най-личната си връзка и се доближава до феновете

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Парите ни Преди 7 часа

Най-често липсват касови бележки или има разлика между парите в касата и отчетения оборот

istock

Ще има ли повече защита за клиентите на бързи кредити

Парите ни Преди 7 часа

Небанковият финансов сектор пое ангажимент за етичен кодекс след среща с КЗП

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Парите ни Преди 8 часа

България е втора по годишен ръст на цените и първа по поскъпване спрямо предходното тримесечие

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

България Преди 8 часа

Димитър Радев: При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест

Военният оркестър на САЩ изненада с метъл версия на „Bangaranga“ във Варна

Военният оркестър на САЩ изненада с метъл версия на „Bangaranga“ във Варна

Любопитно Преди 8 часа

Американският военен оркестър изненада публиката пред Морската градина с мощни китарни сола и специален музикален поздрав по повод 250 години от обявяването на независимостта на САЩ

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Свят Преди 8 часа

Пред Висшия съдебен съвет е внесено искане за временното ѝ отстраняване като административен ръководител и прокурор

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Нетипична "жега" в европейските морета

sinoptik.bg
1

GPS следи първите излюпени черни лешояди в Родопите

sinoptik.bg

Тенис топки вместо токчета? Обувките на Маура Хигинс обраха овациите на Уимбълдън

Edna.bg

Отдадена на изкуството: 99-годишна балерина продължава да преподава танци

Edna.bg

Григор се завърна! Велик триумф за българина година след кошмара в Лондон

Gong.bg

Посъветваха Нагелсман да подаде оставка

Gong.bg

Няма превишения на нормите за качество на въздуха след пожара в "Люлин"

Nova.bg

Рекордните 440 кг райски газ иззеха полицаи в Созопол, задържани са 7 души

Nova.bg