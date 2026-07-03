Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Какво е бензен и защо Столична община предупреждава за него след пожара в „Люлин“?

Д обрата новина е, че тази нощ показателите продължиха да се подобряват. Към тази сутрин основните наблюдавани замърсители са в норма, а тенденцията е към трайно изчистване на въздуха. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на своята фейсбук страница.

Столичната община въведе вчера допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия на 1 юли пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки, в район „Люлин“ и бе препоръчано да се ограничат активностите навън и прозорците на домовете да останат затворени и днес (3 юли).

Столичната община продължава да наблюдава ситуацията и ще информира незабавно, ако има промяна, уверява столичният кмет. Той подчертава, че предпочита да понесе критика, отколкото да живее с мисълта, че е имало какво да каже, а е премълчал и че Столичната община не е направила нужното, за да защити здравето на хората. Това беше дилемата пред нас през последните два дни след пожара в частна площадка за третиране на отпадъци, посочва Терзиев.

Завишени нива на канцерогена бензен в "Люлин"

Още в първите часове след сигнала екипите на Столичната община бяха на терен с мобилната станция за измерване на качеството на въздуха. През цялата нощ (между и 1 и 2 юли) следяхме данните, а когато метеорологичните условия се промениха и димът започна да се задържа ниско над града, разширихме наблюдението, включихме допълнителни екипи и работихме съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност, за да имаме възможно най-пълната картина, информира кметът.

Откриха канцерогена бензен над "Люлин" след пожара

Той подчертава, че в момента, в който е отчетена тенденция за риск за хората, са задействани превантивните мерки. Уведомихме детските градини, препоръчахме ограничаване на престоя навън и отправихме специален апел към родителите, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания, посочва кметът. Той допълва, че впоследствие е имало различни интерпретации на данните. Те използват различни показатели, различни времеви хоризонти и различни нормативни прагове. Но за мен това не променя най-важното. Когато има инцидент с горящи пластмасови отпадъци, не може да чакаме спорът между експертите да приключи, за да предупредим хората да бъдат предпазливи, заявява столичният кмет.

Той призовава всички да следят данните в реално време на платформата на Столична община и да се съобразяват с препоръките на експертите. Най-добрите решения се вземат, когато хората разполагат с навременна и проверена информация, пише още Терзиев.