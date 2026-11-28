З абелязан безпилотен летателен апарат наруши работата на германското летище Кьолн/Бон в петък вечерта. Всички излитания и кацания бяха временно преустановени за около два часа и половина, след като дронът е бил забелязан в небето над аерогарата, предаде ДПА.

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Дронът е засечен малко преди 22:00 ч. местно време (23:00 ч. българско).

Всички излитания и кацания са били временно спрени.

Германската служба за управление на въздушното движение е извършила проверка и е обявила, че опасност няма.

Полетите са възобновени около 00:30 ч. в събота.

Причината за появата на дрона и самоличността на оператора му остават неизвестни.

Обектът е бил забелязан малко преди 22:00 ч. местно време, съобщи говорителка на летището. След сигнала германската служба за управление на въздушното движение е извършила проверка на района и малко след полунощ е дала разрешение полетите да бъдат възобновени.

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Според германската обществена медия ARD няколко полета са били забавени. На интернет страницата на летището са били посочени четири закъснели заминавания и един отменен полет, но не е потвърдено дали причината за всички тези промени е именно инцидентът с дрона.

Нито летищният оператор, нито службата за управление на въздушното движение са предоставили допълнителна информация за инцидента. Не е съобщено кой е управлявал безпилотния апарат и дали той е бил открит.

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Дроновете създават все повече проблеми за европейските летища

Случаят в Кьолн/Бон е поредният инцидент с дрон, довел до временно ограничаване на въздушния трафик в Европа. Подобни сигнали често налагат спиране на излитанията и кацанията като предпазна мярка, докато компетентните служби проверят дали има реална опасност за самолетите и пътниците.

В Германия през последните месеци бяха регистрирани и други подобни случаи. През септември полетите на летище Берлин-Бранденбург бяха спрени за около 45 минути след забелязан дрон в района на пистата. Някои самолети бяха пренасочени към други летища.

През първата половина на 2026 г. на летище Берлин-Бранденбург са регистрирани 28 сигнала за забелязани дронове, като в седем от случаите работата на аерогарата е била временно преустановена, сочат данни на германската служба за управление на въздушното движение, цитирани от ДПА.

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Около летищата в Германия действат специални ограничения за използването на дронове. В района на Кьолн/Бон полетите на безпилотни апарати са забранени в определени зони около аерогарата, освен при наличие на съответното разрешение. Нарушенията могат да доведат до санкции, включително глоба до 50 000 евро, съобщава германската обществена медия WDR.