Атаката с дронове край Калиакра: „Contship Jet“ е бил предупреден 40 до 60 мин. преди удара

Ф ренският турбовитлов морски патрулен самолет Atlantique 2 е предупредил своевременно екипажа на контейнеровоза CONTSHIP JET и Районния координационен център (РКТ) във Варна за опасността от удар с дронове край българския бряг на 28 октомври.

Самолетът обаче не е разполагал с възможност да спре атаката. Това съобщи пред Maritime.bg командирът на френската въздушна машина, пожелал да остане анонимен.

Офицерът обясни, че екипажът му е открил заплахата и незабавно е предал данните. „Успяхме да предупредим моторния кораб CONTSHIP JET за заплахата, която изглеждаше насочена към него. Успяхме да предупредим и РКТ във Варна за присъствието на дронове в този район на отговорност“, заяви той.

Запитан защо дронове не са били неутрализирани, военният авиатор уточни границите на своите правомощия. „Ние сме само средства за откриване. Не сме в състояние да прихващаме“, категоричен беше той.

Основната цел на френския екипаж е била да даде възможност на моряците на борда да реагират. „Това, което успяхме да направим, е да предупредим кораба за опасността. Успяхме да им кажем да се подготвят за удара и никой да не е в машинното отделение“, каза командирът. На въпрос дали предупреждението е подадено между 40 и 60 минути преди инцидента, той отговори: „Да, общо взето е това“.

French Atlantique 2 commander speaks about the drone attack on CONTSHIP JET in the Black Sea https://t.co/tKDTmbdFAh — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 7, 2026

След тройния координиран удар с морски дронове френският самолет е останал във въздушното пространство над района, за да съдейства на спасителната акция. „След като дронът порази кораба, действахме в координация с РКТ във Варна, българските патрулни кораби и военния въздушен контрол, за да проведем операцията по спасяване на човешки живот на море. Резултатът от тази операция е, че всички 18 членове на екипажа на кораба са в безопасност“, допълни френският пилот.

Запитан дали наличният времеви прозорец е бил достатъчен за изпращане на други въздухоплавателни средства, които да унищожат дроновете, офицерът каза: „Не мога да кажа“. Той отново напомни, че самолетът му не носи боеприпаси: „Ние сме самолет за наблюдение. Можем да откриваме, не можем да неутрализираме, да прихващаме“.

От казаното от командира става ясно, че френската страна е изпълнила задачата по засичане и съобщаване на информацията, докато решенията за неутрализиране са в компетентността на българските власти.

В последващи съобщения българските институции оправдаха липсата на реакция с аргумента, че атаката е станала в прилежащата зона. Това обяснение обаче беше оспорено от експерти по морско право, подчертава Maritime.bg. За сравнение, румънските Военновъздушни сили по-рано унищожиха няколко плаващи дрона в своята изключителна икономическа зона извън териториалните си води.

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под флага на Либерия, беше атакуван на 28 октомври на около 16 морски мили от нос Калиакра с три морски дрона по време на преход от Хайфа към Констанца с 700 TEU товари. Българските ВМС спасиха целия екипаж от 14 филипинци и четирима украинци, след което плавателният съд потъна. Според Министерството на отбраната сигналът е бил предаден към Оперативния център на ВМС. Инцидентът е част от поредица атентати срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона през октомври.

Самолетът Atlantique 2 е двумоторен турбовитлов апарат за морско патрулиране и противоподводна борба на Френските военноморски сили (Marine nationale). Той е пригоден за продължителни мисии над морски акватории, а операторите на радари и сензори препредават данните в реално време на съюзническите сили в рамките на засиленото наблюдение на НАТО в Черно море.