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Г раждани и привърженици на Футболен клуб (ФК) „Левски София“ протестираха пред сградата на Френското посолство в столицата с искане за справедливост след сблъсъците на футболния мач снощи между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ в Марсилия, Франция. При инцидентите преди футболната среща са пострадали 11 български граждани.

Движението на ул. „Оборище“ в София вече е възстановено, след като бе ограничено заради протеста. В района имаше засилено полицейско присъствие. Служителите на МВР проверяваха гражданите преди да се присъединят към протеста. Демонстрацията не е съгласувана със Столичната община.

Френската посланичка у нас осъди остро насилието срещу феновете на „Левски“

Източник: БТА

Протестиращите настояха за незабавно установяване на извършителите, за санкции за френския отбор, включително потенциална дисквалификация, и за обезщетение за пострадалите българи.

Събралите се скандираха „Убийци“, „Няма да простим, няма да забравим“, „Нищо общо нямате с Франция“, „УЕФА мафия“, „Френска кочина“ и др., носеха и шалове и тениски на „Левски“. Протестиращите разпънаха и транспарант с надпис „Defend Europe, stop migration“ („Защитете Европа, спрете миграцията“ бел.ред.).

Към протеста се присъединиха и младежи от ВМРО, които по-рано излязоха на шествие по повод 107 години от подписването на Ньойския договор.

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Реакции на българските и френските институции и действията на УЕФА

По-рано днес Народното събрание осъди с декларация проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия и изрази солидарност с пострадалите, подчертавайки, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество и взаимно уважение. Премиерът Румен Радев проведе разговор с президента на Франция Еманюел Макрон, след който заяви, че двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов призова УЕФА да предприеме категорични действия, като определи поведението на френските фенове като недопустимо.

Източник: БТА

„Това насилие по терените не е добре за никого“, каза министърът.

Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен заяви, че насилието е започнало от френска страна.

„Полицията бе извикана в съответствие със стандартната процедура, което предотврати по-нататъшни инциденти и позволи мачът да продължи“, допълни Дюмулен.

Източник: БТА

Междувременно УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая.