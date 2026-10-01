България

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Вътрешният министър отговаря на депутатски въпроси и за обществени поръчки и твърдения за финансиране на полети

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 30 минути / 1 октомври 2026, 06:57
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Д епутатите изслушват вътрешния министър Иван Демерджиев за тежкия криминален случай в Пловдив. При прегласуването решението беше подкрепено единодушно - „за“ гласуваха 203 народни представители, без „против“ и „въздържали се“, предаде DarikNews.bg

Отложиха изслушването на Демерджиев в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Председателят на Народното събрание предложи да отпадне първа точка от дневния ред, приета вчера, която предвиждаше изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

При първото гласуване предложението беше подкрепено от 132 депутати, 58 бяха „против“, а 13 се въздържаха. При прегласуването „за“ гласуваха 62 народни представители, 10 бяха „против“, а данните за „въздържали се“ не са посочени.

Изслушването беше отложено за днес, защото вътрешният министър беше възпрепятстван да присъства на вчерашното пленарно заседание, заради случая с убийството на бизнесмен в Пловдив.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред депутатите, че по случая с убийството на Илиян Филипов е била създадена незабавно организация за работа, като в разследването са включени структури на Министерството на вътрешните работи, ДАНС и прокуратурата.

Убийството на Илиян Филипов влезе в НС: Искат изслушване на ръководството на МВР

Демерджиев първо изрази съболезнования на близките на Филипов и припомни, че през годините са извършвани знакови убийства, част от които са останали неразкрити. По думите му неговото лично убеждение е, че значителна част от тези случаи не са останали неразкрити поради невъзможност да бъдат установени извършителите, а заради липса на достатъчно задълбочена и сериозна работа.

По повод убийството в Пловдив Демерджиев каза, че веднага след подаването на сигнала е бил уведомен от областния директор на полицията в Пловдив. Създаден е бил щаб, като е бил уведомен и председателят на ДАНС. Министърът е разговарял с директорите на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както и с ръководители на други структури.

В работата са включени и сили на „Гранична полиция“ и ДАНС, а на място Демерджиев е изпратил и заместник-министър Емил Ганчев. В щаба са участвали представители на МВР, ДАНС и Окръжна прокуратура - Пловдив.

Работата по установяването на извършителя е продължила през цялата нощ. Предприети са действия за установяването и задържането на заподозрения, който впоследствие е бил задържан в София.

„Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. Разбира се, ние не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множеството събрани доказателства“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че работата по случая продължава, докато бъдат установени всички обстоятелства около убийството. Разследващите работят по различни версии, но министърът отказа да ги конкретизира заради образуваното досъдебно производство, което се ръководи от Окръжна прокуратура - Пловдив.

„Работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица, причастни към това убийство, и каква е тяхната роля, ако има такива лица“, каза Демерджиев.

Той призова наблюдаващата прокуратура да организира събирането на необходимите доказателства и посочи, че на прокурора е предоставена цялата налична оперативна информация.

По повод въпрос дали Илиян Филипов е подавал сигнали за заплахи срещу него Демерджиев заяви, че е направил проверка в структурите на МВР. По думите му в полицията не са постъпвали такива сигнали и поради тази причина не е работено по тях.

„В същото време обаче в медийното пространство действително изтече такава информация. Проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето“, заяви министърът.

Демерджиев добави, че се проверяват и други обстоятелства, включително различни връзки между лица и групи лица.

Спор в парламента за изслушването на Демерджиев за мантинелите

Слави Василев от ПБ заяви, че темите, които са във фокуса на общественото внимание, са случилото се в Пловдив, за което министър Демерджиев след малко ще даде информация, както и темата с мантинелите. Това са две отделни теми и те ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци. Днес ще говорим за едната тема, а следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна.

„Вижте, уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и не го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани. Ето защо вашето изказване е цинизъм. Защото вие мислите как да създавате медийни потоци, а не да служите на българските граждани. Срам, господин Василев", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ. 

Хамид Хамид от ДПС призова председателя на Народното събрание да не отлага изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата за мантинелите.

„Моля да оставите господин Василев да плува в медийните потоци, защото той винаги, когато излезе на тази трибуна, потичат реки от новини“, заяви Хамид.

Той предложи да бъде попитан и министърът дали има нещо против изслушването за мантинелите да се проведе още днес. По думите му Демерджиев се е подготвил и има какво да каже по темата.

Хамид заяви, че министърът може да представи информация за договорите за мантинелите и за подписалите ги министри от предишни състави на правителството.

„Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите – ние ще го докажем“, каза той.

Хамид определи като ограничаване на възможността на Демерджиев решението темата да бъде отложена за следващата седмица и използва метафората за „медийните потоци“ и „басейна“, за да илюстрира спора около изслушването.

Асен Василев от ПП също взе отношение по начина на водене на заседанието. Той призова председателя на Народното събрание да прави забележка на депутатите, когато превръщат парламентарната трибуна в „медиен поток“.

„Бих ви помолил, когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка. И да му кажете, че парламентът е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини“, заяви Василев.

Той поиска и да бъде наложено наказание на Слави Василев от ПБ.

Станислав Анастасов също призова председателя на Народното събрание да наложи наказание на Слави Василев.

„Парламентът не е телевизионно студио, което режисира разни постановки. Това е наистина обидно към българските граждани“, заяви Анастасов.

Той се обърна и към вътрешния министър Иван Демерджиев, който е присъствал в пленарната зала, с въпроса защо не излезе сам да обясни позицията си по темата за мантинелите.

„Вие сте тук. По правилник имате право по всяко време да взимате думата. Излезте и обяснете защо карате господин Василев да се излага тук и ние да му се подиграваме. Това наистина не е коректно към него“, каза Анастасов.

В програмата на днешното заседание на парламента е още второто четене на изменения в Закона за електронната идентификация, както и първото четене на промени в Закона за автомобилните превози. Предвижда се депутатите да обсъдят и Законопроект за ратифициране на Изменение №1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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