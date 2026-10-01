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Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС

Съветници на Анди Бърнам разговарят с експерти по въпросите на ЕС от редица организации за това как обществеността би приела обещание за връщане в съюза

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 октомври 2026, 09:28
Лондон опипва почвата: Ще се върне ли Великобритания в ЕС
Източник: iStock/GettyImages

В исши служители от „Даунинг стрийт“ се свързват с аналитични центрове и социологически агенции, опитвайки се да проверят обществената подкрепа за повторно присъединяване на Обединеното кралство към ЕС.

Съветници на Анди Бърнам разговарят с експерти по въпросите на ЕС от редица организации за това как обществеността би приела обещание за връщане в съюза, докато набира инерция идеята такова обещание да бъде включено в следващия предизборен манифест на Лейбъристката партия.

Някои служители в номер 10 имат желание да обещаят, че Лейбъристката партия поне ще преговаря за повторно влизане в блока, нещо, което Бърнам и преди е казвал, че иска да види „в рамките на своя живот“. Други обаче са притеснени, че подобно обещание може да възроди отслабващото политическо състояние на Найджъл Фараж, лидера на Reform UK, пише The Guardian.

Бърнам използва първата си реч на конференцията на лейбъристите като лидер, за да обяви преглед на опциите за отношенията на Великобритания с Европа, и добави в сряда, че тези опции трябва да включват и пълно повторно присъединяване.

Премиерът каза пред делегатите във вторник: „Брекзит нанесе повече вреда, отколкото полза. Така че ще се възползвам от възможността около срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, за да изложа пред вас и пред страната това, което смятам за различните възможности за дългосрочните отношения на Великобритания с нашите европейски партньори“.

В сряда той изясни, че това ще включва и възможност за повторно присъединяване - нещо, което беше изключено от неговия предшественик Киър Стармър.

Бърнам заяви пред предаването Today на BBC Radio 4: „Можем да останем така, както сме. Това определено е опция, ако хората смятат, че това е правилното място. Можем да разгледаме казаното от бившия консервативен финансов министър Джордж Озбърн за митнически съюз, можем да разгледаме казаното от Либералните демократи на тяхната конференция за единния пазар или можем да извървим целия път“.

Коментарите на Бърнам предизвикаха радост сред проевропейските активисти, които твърдят, че повторното присъединяване е най-добрият начин за подпомагане на икономическия растеж на Обединеното кралство, както и възмущение сред политическите му опоненти.

Алекс Бъргхарт, заместник-лидер на Консервативната партия, каза: „Лейбъристите не могат да обвиняват един демократичен вот отпреди повече от десетилетие за последствията от собствените си икономически решения“.

The Guardian научи, че коментарите на Бърнам са част от по-широко усилие на номер 10 да тества консенсуса относно повторното присъединяване с оглед на възможното включване на такова обещание в следващия манифест. Служители са водили разговори с няколко известни аналитични центъра и социолози, които работят по проекти за оформяне на аргументите в полза на връщането и изследване на общественото мнение.

Миналата седмица институтът „Тони Блеър“ публикува доклад, в който се твърди, че Бърнам трябва да потърси разговори с Брюксел за повторно членство, но трябва да го направи само ако Европа облекчи регулациите си в сектори като енергетиката и технологиите.

В същия ден проевропейската кампания Best for Britain публикува мащабно проучване на YouGov, според което Лейбъристката партия може повече от двойно да увеличи броя на депутатските си места, ако отиде на следващите избори с обещание за повторно присъединяване.

През следващите седмици влиятелният Институт за изследване на обществената политика (IPPR) ще публикува доклад с призив страната да се присъедини отново, докато организацията Think Labour също проучва колко трудно би било това.

Някои в „Даунинг стрийт“ са окуражени от проучвания на общественото мнение, които показват, че обещанието за повторно влизане в блока почти не увеличава подкрепата за „Реформ“. Те посочват също, че Фараж е атакувал речта на министър-председателя заради обещанието за промяна в правилото за индексация на пенсиите („троен ключ“), а не заради коментарите му за Европа.

The Guardian беше информиран, че някои от най-висшите фигури в правителството са искали премиерът да използва речта си тази седмица, за да обещае започване на работа по повторното присъединяване след следващите избори, вместо просто да провежда преглед на опциите.

В крайна сметка тази възможност беше отхвърлена, тъй като партията вече се подготвяше за битка за пенсиите и не искаше да дава предимство на Фараж, докато той е изправен пред обвинения за дарения за милиони паундове към неговата партия.

От номер 10 заявиха, че премиерът никога не е обмислял да дава подобно обещание в речта си и че то не е фигурирало в нито един неин проект.

Някои смятат, че би било трудно да бъде убеден Брюксел, който вече проведе множество кръгове от разговори за отношенията с Великобритания, да започне нови преговори за повторно приемане. Но като голям тласък за поддръжниците на повторното присъединяване, Еманюел Макрон поздрави Бърнам в сряда за коментарите му. „Добре дошли отново“, каза френският президент на английски език по време на пресконференция в Мадрид.

Той продължи на френски: „Ако британците искат да се върнат и ако министър-председателят се движи в тази посока, мисля, че това е много добра новина както за неговата страна, така и за европейците“.

Говорител на ЕС заяви: „Обединеното кралство е близък и ценен партньор на Европейския съюз. Правителството на Обединеното кралство трябва да определи как желае да развива отношенията си с ЕС занапред. Оставаме отворени за диалог относно опциите, които то може да предложи“.

Готовността на Бърнам да разгледа всички опции изглежда е придружена от подновени ангажименти относно законодателството на ЕС Made in Europe, което заплашва да блокира британските стоки от определени вериги за доставки на континента. Номер 10 се опита да договори британските производители да бъдат класифицирани като европейски за целите на това законодателство, като служители заплашиха да забавят срещата на върха ЕС – Обединено кралство, докато Лондон не получи сигнали за възможно споразумение.

След речта на Бърнам обаче вече се говори за провеждане на срещата на върха на 20 ноември. Един дипломат от ЕС заяви, че е необходимо първо да приключи старият дневен ред за „рестарт“ на Стармър, преди да започнат разговори за „истински рестарт“, потвърждавайки подкрепата за провеждане на срещата на върха ЕС – Обединено кралство възможно най-скоро. Втори дипломат добави, че има „добро усещане“, че Бърнам сега разглежда всички опции и търси консенсус - „нещо, което Брюксел искаше да види“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
Повторно присъединяване към ЕС Брекзит Лейбъристка партия Анди Бърнам Обединеното кралство Отношения Великобритания ЕС Предизборен манифест Обществено мнение Найджъл Фараж Политически дебат
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