Яслите под шапката на МОН? Депутатите дадоха първа подкрепа

П редложението на Столична община за промяна на модела на яслената грижа получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда детските ясли да преминат към системата на Министерството на образованието и науката (МОН), вместо да бъдат към Министерството на здравеопазването.

В обсъждането участваха заместник-кметът на София по образование Десислава Желязкова, представители на УНИЦЕФ и директори на детски градини в София. Те заявиха готовност да участват в прецизирането на текстовете между първо и второ четене.

Недостигът на медицински сестри

В София в момента работят 260 яслени групи. За тях по досегашния модел са необходими 520 медицински сестри, а назначените са 364.

При тези условия 78 яслени групи и местата на 1716 вече приети деца са в риск, ако не бъдат направени промени в нормативната уредба. Столичната община настоява проблемът да бъде решен трайно чрез промяна на модела.

Кадровият проблем е дългосрочен. По данни на общината повече от половината медицински сестри в детските градини са на възраст над 62 години, докато броят на младите специалисти е значително по-малък.

Недостигът не е характерен само за яслите. Медицинските специалисти са дефицитни и в болници, поликлиники и други структури на здравната система.

Какво предвижда новият модел

Столичната община предлага медицинските сестри да се фокусират върху медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа за децата.

Ежедневните занимания и дейностите за развитието на децата да бъдат поети от педагози и специалисти по ранно детско развитие.

Целта е медицинската грижа да бъде запазена, но работата в яслите да не зависи от наличието на определен брой медицински сестри във всяка група.

Предложението е яслите да преминат към системата на МОН, така че грижата за децата от 0 до 7 години да бъде организирана като по-единна система и да се приложи Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.

Моделът, предложен от Столичната община, има подкрепата на Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Трите организации подкрепят участието на различни специалисти в грижата за децата, като медицинският специалист запазва ролята си в здравното наблюдение и медицинската грижа.

Какво казва действащата нормативна уредба

Междувременно Министерството на здравеопазването вече даде разяснение, че действащите правила позволяват при недостиг на медицински специалисти грижата в яслените групи да бъде организирана и без медицинска сестра във всяка отделна група.

Според отговора на здравния министър Катя Ивкова на парламентарен въпрос, Наредба №26 допуска в една детска ясла да има поне един медицински специалист, а при траен недостиг в отделните групи да работят педагози, преминали допълнително обучение, заедно с детегледачки.

Наредбата предвижда медицински специалист в детската ясла да може да бъде медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер. При трайна невъзможност за назначаване на такъв специалист в конкретна група е предвидена възможност грижата да бъде поета от педагог с допълнително обучение, при условие че в детската ясла има поне един медицински специалист.

От Столичната община обаче посочват, че това не решава всички практически и организационни въпроси и настояват за законодателна промяна.

Как се стигна дотук

Столичната община многократно е поставяла пред Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и Народното събрание въпроса за промяна на модела на яслената грижа.

През септември общината предупреди, че при запазване на досегашните изисквания 78 яслени групи са в риск заради недостига на медицински сестри. Тогава беше посочено, че общината ще запази групите и местата на вече приетите 1716 деца, но за трайно решение е необходима промяна в нормативната рамка.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание.