Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика в ОАЕ

„Бяхме заедно, прегърнахме се...“: Президентът на „Спартак“ (Варна) е бил с Илиян Филипов часове преди убийството

"Ще подпиша указа за освобождаването на посланика на България в Обединените арабски емирства, съгласувателната процедура мина през мен".

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. Йотова коментира темата преди заключителния концерт по повод 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища в България.

МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

Припомняме, че на 24 септември министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента на Република България да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства. Във външно министерство се състоя и среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

На 18 септември премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин. Това се случи, след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Илияна Йотова говори и за подадения от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие.

"Вчера разговарях с началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той предупреди, че ще има такъв рапорт до мен. Ще го коментирам, когато го прочета и когато говоря с него", посочи Илияна Йотова.

Външно министерство инициира отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Попитана за разследването на Окръжната прокуратура в Пловдив за умишлено убийство на пловдивски бизнесмен Йотова каза, че няма друга информация освен публичната.

"Всяка моя дума тази вечер ще бъде спекулация и бих искала да оставим на спокойствие всички необходими структури в държавата да си свършат работата - и прокуратурата, и Министерството на вътрешните работи", допълни президентът.