България

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

При инцидента няма пострадали, тримата водачи са тествани за алкохол

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 10:08
Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора
Източник: БТА

П атрулен автомобил беше блъснат от товарен камион при катастрофа в Стара Загора тази сутрин. Инцидентът е станал около 8:00 часа на околовръстния път на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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По първоначална информация товарният автомобил е бил управляван от 50-годишен мъж. Заради техническа неизправност той не успял да спре и последователно ударил патрулния автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж.

При катастрофата няма пострадали.

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Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

На място е екип на сектор „Пътна полиция“. По информация на БТА движението в района не е затруднено.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
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