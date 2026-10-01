Технологии

Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме

Google обмисля въвеждането на нов тип абонаментни плащания за приложенията в Android. Вместо потребителят да плаща фиксирана сума всеки месец, да може да бъде таксуван според това колко време точно е използвал дадената услуга

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 октомври 2026, 09:51
Новата ера на абонаментите: Плащаме колкото използваме
Източник: Google Inc.

А бонаментите се превърнаха в един от най-важните начини, по които разработчиците за Android печелят от своите приложения, но традиционният модел на плащане на фиксирана сума всеки месец не е еднакво подходящ за всяка услуга. Сега Google разширява системата за абонаменти в Google Play с нови опции, предназначени да обхванат всичко – от приложения с изкуствен интелект и непредвидими разходи за изчислителни ресурси до софтуер за екипна работа и пакети, съчетаващи множество услуги. 

За да помогне на разработчиците да се адаптират към променящите се очаквания на потребителите, Google Play въвежда поредица от актуализации, свързани с монетизацията. Те са създадени, за да отключат нови източници на приходи, да улеснят процеса на плащане при покупка на няколко продукта и да повишат дългосрочното задържане на абонатите. 

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Google твърди, че пейзажът на абонаментите се променя бързо, особено с разрастването на генеративния изкуствен интелект и все по-сложните приложения. Поради това най-новите инструменти са насочени към предоставяне на разработчиците на по-голяма гъвкавост в начина, по който продават своите услуги, като същевременно подобряват шансовете клиентите да останат абонати.

Едно от новите допълнения е закупуването на абонамент за множество потребители. Вместо да купуват абонаменти поотделно, клиентите ще могат да закупят множество абонаменти с една транзакция и да ги прехвърлят на други хора. Google смята това за особено полезно за софтуер за продуктивност, образователни услуги и генеративни приложения с изкуствен интелект, които се продават на екипи, фирми или групи.

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Google също така въвежда фактуриране въз основа на употреба, което може да бъде особено важно за услугите с изкуствен интелект. Функциите на генеративния изкуствен интелект могат да имат много различни изчислителни разходи в зависимост от това колко се използват, което прави обикновения неограничен месечен абонамент труден за управление.

С новата система разработчиците могат да използват предплатено фактуриране с отчитане и автоматично да допълват баланса на клиента, когато той падне под предварително определен праг. Това позволява на услугата да продължи да работи, като същевременно дава на разработчиците по-голям контрол върху разходите им.

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Друга новост е функцията за комбинирани колички (Mixed Carts), която позволява едновременното извършване на абонаментни и еднократни покупки. Така например дадено приложение може да предлага абонамент за услуга заедно с допълнителни кредити или други дигитални продукти, без да се налага клиентът да преминава през отделни процедури за плащане.

Google въвежда и възможност за абонаменти, обхващащи различни приложения. Функцията за комбиниране на предложения от различни разработчици (Cross-Developer Bundling) позволява на създателите на приложения да обединяват допълващи се абонаменти в една обща покупка. Например услуга за изучаване на чужди езици би могла да комбинира своя абонамент с пътеводител от друг разработчик и да предложи този пакет на по-ниска цена. 

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Разработчиците могат също така да предлагат отстъпки, когато клиентите се опитват да анулират абонамент, да предлагат по-евтини нива на абонамент или да използват оферти за връщане, базирани в Play Store, за да насърчат бивши абонати да се върнат. Google казва, че платформата им също така извършва автоматизирани опити за повторно плащане и може да използва резервни методи за плащане за отговарящи на условията потребители. 

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Функциите вече са в процес на тестване. От самите разработчици зависи дали те ще решат да ги използват, но се очаква да има интерес, тъй като много от тях от дълго време призовават за повече и по-гъвкави възможности за абонаменти и генериране на приходи, които да позволят по-голяма свобода в създаването на подходящи за повече клиенти оферти.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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