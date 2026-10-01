Отговорността започва отвътре - ЛЕВ ИНС превръща служителите си в двигател на добри каузи

К огато една кауза обедини хората около обща цел, тя се превръща в част от културата на една компания. Именно върху тази идея стъпва „Корпоративен базар с кауза“ -новата социално отговорна инициатива на ЛЕВ ИНС, която стартира в годината на 30-годишния юбилей на компанията. Целта е служителите да бъдат активни участници в социалните каузи, а личната ангажираност да се превръща в общ резултат. Инициативата вече е факт и служителите активно се включват, а с тях стартират и първите каузи.

Когато доброто започва от хората

„Корпоративен базар с кауза“ следва разбирането, че социалната отговорност има най-голяма стойност, когато хората в една организация я припознават като своя.

„Компанията може да предостави ресурс, среда и подкрепа, но истинската енергия зад една кауза идва от хората. Затова и посланието ни е „Отговорността започва отвътре“ - от готовността да участваш, да споделиш идея и да допринесеш за нещо, което има значение и извън ежедневната работа“, споделя Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

Базарът има и още една роля - да обединява хора от различни екипи около споделени ценности. Корпоративната култура не се изгражда само чрез правила и политики, а и чрез общите преживявания и ценностите, превърнати в реални действия.

Отговорността като част от „Пази важните неща“

Новата инициатива надгражда дългосрочната социална ангажираност на ЛЕВ ИНС, обединена от философията „Пази важните неща“. През годините компанията развива и подкрепя инициативи, свързани с превенцията, безопасността на децата, дигиталната сигурност, образованието и финансовата култура. С „Корпоративен базар с кауза“ към тях се добавя още един важен елемент - активното участие на служителите.

В годината на своя 30-годишен юбилей ЛЕВ ИНС поставя акцент и върху бъдещето - социалната отговорност не поредица от отделни кампании, а споделена култура, в която компанията и хората в нея заедно пазят важните неща.