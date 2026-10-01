Повишение на цените за отопление в цялата страна

Н а прага на Зима 2026/2027 се оказва, че има повишение на цените на някои видове горива за отопление. На места скокът при пелетите е с почти 50%, сочи проверка на „Телеграф“.

Зимата няма да изненада търговците на отопление в Пиринско, които са готови и с новите по-високи цени. Най-сериозно е увеличението на пелетите - между 40% и 50%. През 2025 г. едно пале (1050 kg) бе 500-550 лева. Сега цените стартират от 350 евро нагоре, стигат и до 380-400 евро/пале. Отделно се плаща транспортът. Ако ти докарат пелетите с малък камион и сам ги разтовариш, цената е между 30 и 40 евро. За голям камион с щипка, който спестява разтоварването, цената е 60-70 евро.

Суровата сметка за отоплението: Климатик, парно или термопомпа е най-изгодно тази зима

Това е с почти 50% нагоре спрямо 2025 г.

Скок има и при въглищата. Тонът е над 300 евро, но има и цени по 330-340 евро. Един кубик дърва за огрев варира в широки граници. За ненацепени метровки сумата е 50 до 60 евро/m3. Нарязани и нацепени широколистни дърва са от 60 до 75 евро/m3. Иглолистните метровки започват от 45 евро/m3, а нацепените са 60-65 евро/m3. Транспортът също се заплаща допълнително.

Русе

С настъпването на есента нараства търсенето на дърва и въглища за огрев в Русенско. В областния град все по-малко хора се отопляват с твърдо гориво, но за възрастните хора в селата този вариант е най-евтиният. Складовете в Русе са заредени с достатъчни количества и покупките са започнали още през август. Репортерска проверка на „Телеграф“ показа, че няма увеличение на цената на въглищата спрямо 2025 г. Чувал от 25 kg донбаски въглища струва 11 евро (21,51 лв.). През 2024 г. същото количество бе 21,50 лева, а през 2022 г. – 20,70 лева.

Дървата за огрев са меше (дъбова дървесина) и акация. Някои фирми продават на кубик, други – на тон. В една от фирмите цената на мешето е 80 евро/m3, а на акацията – 75 евро/m3. Дървата са нарязани и нацепени и транспортът в рамките на града е безплатен, но за близките села превозът се заплаща.

Варна

Варненци влизат в новия отоплителен сезон с по-скъп ток и парно, докато цените на дървата, пелетите и въглищата зависят от търговеца, вида и качеството.

Около 5,2% е увеличението на цената на топлинната енергия от 1 юли 2026 г. Местната топлофикация продава топлинната енергия за 71,63 евро/МWh без ДДС, докато през 2025 г. тя беше 68,09 евро/МWh. Увеличението е 3,54 евро/MWh без ДДС.

И токът за домакинствата във Варна е нагоре. От 1 юли 2026 г. крайната цена на ЕРП-Север без ДДС е 0,12997 евро/kWh през деня и 0,07733 евро/kWh през нощта (съответно 0,254199 и 0,151244 лв.). Година по-рано тарифите са били съответно 0,24673 и 0,14705 лв./kWh. Увеличението е около 2,5% през деня и 2,9% през нощта.

Цената на дървата върви между 50 и 75 евро/m3 с доставката. Тя зависи от вида дървесина и дали са нарязани и нацепени. Миналата година бе около 120 лв. Поскъпването е между 2% и 28%.

Цените на пелетите се движат в най-големи граници. Те се търгуват между 300 и 390 евро/m3 според вида и търговеца. Най-търсени са от габър и дъб. Те имат по-висока калоричност, но и цената им е по-висока - 386 евро/m3. Миналата година цената бе около 620 лв. Поскъпването е над 25% за тон.

Актуална варненска оферта за въглища „Донбас“ е 12 евро за чувал от 25 kg, а за антрацитни – 15,36 евро/25 kg, без транспорт. През 2025 г. цените бяха 25 лв. за 25 kg въглища „Донбас“. Пиринските въглища бяха по 18 лв. за чувал. За въглищата не може коректно да се посочи процентно поскъпване, без да се сравнят по вид, фракция, разфасовка и условия за доставка.

София

Цените на пелетите в София варират между 5,69-6,56 евро за 15-килограмов чувал, или 350-400 евро/тон.

Цената на дървата за огрев през 2026 г. варира от 60 до 80 евро/m3 според актуални данни на борсите. През септември 2025 г. те бяха 120 лв./m3 с ДДС за нарязана иглолистна дървесина, нацепената бе 144 лв./m3 с ДДС. За широколистната дървесина цените бяха съответно 150 и 180 лв. с ДДС.

Цената на топлинната енергия за битовите клиенти на „Топлофикация София“, утвърдена от КЕВР от 1 юли 2026 г., е 73,30 евро/Mwh. Увеличението е с 5,50% спрямо 2025 г. Компанията първоначално поиска скок с 29% до 89,63 евро/Mwh.

Регулирани цени на тока за бита с включени мрежови услуги (без ДДС) са дневна тарифа 0,12481 евро/kWh и нощна тарифа 0,07382 евро/kWh. Повишението е с 3,81% спрямо предходния период.