България

Гълъб Донев: Текстовете за домашната ракия ще бъдат преработени

Финансовият министър увери, че санкциите няма да са насочени към хората, които произвеждат ракия за лична употреба

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 09:09
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„Текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване“. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в ефира на NOVA.

По думите му целта на предложените промени е да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология, в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места.

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„Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия“, увери Донев.

Той уточни, че санкциите ще са насочени към хората, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба. По думите му подаряването на ракия не представлява нарушение, но продажбата ѝ е забранена.

Финансовият министър подчерта, че законопроектът е на обществено обсъждане и след получените реакции текстовете ще бъдат променени.

  • Новият държавен дълг

По повод новия държавен дълг от около 2 млрд. евро Донев заяви, че финансирането е осигурено при добри за България условия.

Той посочи, че страната се намира в процедура по свръхдефицит, но според него оценките на анализаторите за икономиката и предприетите от правителството мерки са положителни.

През юни Министерството на финансите представи проектобюджет за 2026 г. с планиран дефицит от 5,7% от БВП и посочи необходимост от нов дълг от 2,2 млрд. евро в допълнение към вече одобрения таван от 3,8 млрд. евро.

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  • Данък върху свръхпечалбите на банките

Донев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на банките. Той определи като „само предположение“ твърденията, че подобна мярка непременно ще доведе до повишаване на лихвите по кредитите.

„През последните пет години банките са увеличили печалбите си с 588%. Това представлява свръхпечалба“, каза вицепремиерът.

Той посочи още, че с присъединяването на България към еврозоната банките са получили възможност да освободят значителен ресурс, който досега са държали като резерв в Българската народна банка.

„Предстои среща с управителя на БНБ Димитър Радев“, добави Донев.

По думите му той не би се отказал от идеята за облагане на свръхпечалбите на банките. По темата вече има публичен спор между Министерството на финансите и БНБ за възможните ефекти от мярката.

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  • Ще се облагат ли свръхпечалбите на търговските вериги?

Финансовият министър коментира и възможното облагане на свръхпечалбите на големите търговски вериги.

„В подготвяните текстове ще бъдат отчетени приходите, които са резултат от внедряването на нови технологии и предлагането на нови продукти. Ако даден бизнес реализира значително по-високи печалби, трябва да има възможност те да бъдат обложени“, каза той.

Донев посочи, че подобен подход е бил използван и през 2022 г., когато с европейски регламент е въведено облагане на свръхпечалбите на енергийните компании.

  • По-малко разходи в държавната администрация

„Правителството предприема мерки и за ограничаване на разходите. Предвижда се преструктуриране на неефективни структури в държавната администрация и намаляване на разходите с около 750 млн. евро“, заяви финансовият министър.

По думите му целта е да бъдат ограничени разходите по различни пера в бюджета, като едновременно с това се търсят и допълнителни източници на приходи.

Донев посочи, че общият ефект от мерките трябва да достигне около 2,2 млрд. евро.

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  • Ще има ли съкращения в системата за сигурност?

По отношение на разходите в сектора за сигурност Донев заяви, че целта е повишаване на ефективността.

„България има поети ангажименти към НАТО, които ще бъдат спазвани, но всички структури трябва да бъдат прегледани“, подчерта той.

По думите му са обсъждани и разходите в полицията. Предвиждат се съкращения на позиции, които не са пряко свързани с полицейската дейност.

  • Какво каза за цените на дизела?

Донев заяви, че не е коректно настоящите цени на дизела да бъдат сравнявани директно с тези отпреди няколко години.

Той припомни промените в доставките на петрол за България след отказа от дерогацията за руския петрол.

По думите му въпреки поскъпването България остава сред държавите в Европа с най-ниски цени на горивата.

  • Какво предстои с Бюджет 2027?

По отношение на бюджета за следващата година Донев заяви, че България трябва стриктно да спазва параметрите, заложени за страната заради процедурата по свръхдефицит.

„На 5 и 6 октомври се очаква представители на Европейската комисия да пристигнат за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 г. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. Всички срокове ще бъдат спазени, а след 15 октомври проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание“, заяви той.

  • Донев за еврото и цените

Финансовият министър коментира и поскъпването на стоките след въвеждането на еврото.

Според него самата валута не е причина за ръста на цените. Той обаче заяви, че тогавашното правителство не е направило достатъчно добра оценка на готовността на страната за присъединяване към еврозоната и не е предприело достатъчно мерки за защита на потребителите.

По думите му недостатъчният контрол е допринесъл за ръста на цените и инфлацията.

  • Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Донев коментира и убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

„Филипов не е сред физическите лица, дарили средства на коалиция „Прогресивна България“. Списъкът с дарителите е предоставен на Сметната палата“, заяви вицепремиерът.

Донев посочи, че не е запознат дали Филипов е имал връзки с бившия вътрешен министър Иван Демерджиев.

„Това е работата на органите на реда и те ще си свършат работата“, заяви той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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