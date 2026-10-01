Първият филм от света на „Игра на тронове“ излиза през лятото на 2029 г.

З имата идва на големия екран… през лятото на 2029 г. „Game of Thrones: Aegon’s Conquest“ („Игра на тронове: Завоеванието на Егон“) – първият филм, чието действие се развива във фантастичния свят на Вестерос, е насрочен за 6 юни 2029 г, съобщи NOVA.

Режисьор на филма ще бъде Оуен Харис, работил и по спинофа на сегиала "Игра на тронове""Рицарят на Седемте кралства“, а сценарият е написан от Бо Уилимън, който стои зад "Къща от карти".

Robert Pattinson is set to be cast as Aegon the Conqueror in 'GAME OF THRONES: AEGON'S CONQUEST'. (Via @Variety ) pic.twitter.com/DjhJTi7jHK

Все още се знае малко за сюжета на предстоящия филм, но според информацията историята ще разказва за Егон I, основателя на династията Таргариен, и завладяването на Вестерос от него няколко века преди събитията в оригиналния телевизионен сериал "Игра на тронове“. Егон I никога не е бил показван на екран и все още не е ясно кой ще го изиграе във филма.

Кралското семейство на Егон – от което по-късно произлиза среброкосата Денерис Таргариен, изиграна от Емилия Кларк, както и множество наследници, много от които също носят името Егон, е в основата на двата успешни спиноф сериала на HBO „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“. Базиран на бестселърите от фентъзи поредицата на Джордж Р. Р. Мартин, „Игра на тронове“ се излъчва в продължение на осем сезона между 2011 и 2019 г. и спечели множество награди „Еми“.

The 'Game of Thrones' universe slate:



- 'A Knight of the Seven Kingdoms' Season 2 will release early 2027.



- 'House of the Dragon' Season 4 will release mid 2028.



- 'Game of Thrones: Aegon's Conquest' feature film will release June 1, 2029. pic.twitter.com/4f1CzQys62